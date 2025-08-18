鹿児島ユナイテッド今季初3連勝 最多1万人の前で鮮やか3ゴール
サッカーJ3・4位の鹿児島ユナイテッドFCは、ホームで11位の相模原と対戦しました。1万人以上が駆け付けた試合で今シーズン初の3連勝を飾りました。
鹿児島ユナイテッドFCのホーム白波スタジアムでは8月16日、オリジナルのホッケーシャツが配られ、今シーズン最多の10238人が駆け付けました。
「こんなにたくさん人いたんだなってびっくりしています」
（初観戦）
「初めてだがすごく楽しみです。これもらえるのがすごくうれしくて楽しみです」
中断期間を経て3週間ぶりに再開されたJ3リーグ。4位・鹿児島ユナイテッドは神村学園出身の大迫 塁選手を擁する11位の相模原と対戦しました。
相模原は公式戦4連勝中。天皇杯ではJ1川崎などを破りベスト8に進出しています。
勢いのある相手に対し、リーグトップの得点力を誇るユナイテッドは前半21分。敵陣でボールを奪うとジョアオからパスを受けた吉尾が絶妙なタイミングでスルーパス。完全に抜け出した河村が先制点を決めます。
さらに、後半29分でした。左に流れたアンジェロッティが巧みなターンから裏に抜けた山口へ。中に入れるとまたも河村！河村のこの日2点目で突き放します。
その6分後には細かくつなぎ最後はアンジェロッティが今シーズン6点目となるゴール！
1万人の歓声を力に変えたユナイテッドが3対0で快勝！今シーズン初の3連勝です。
（鹿児島ユナイテッドFC・河村慶人選手）
「1万人の中で2得点を取って勝ちを皆さんで共有できたのはうれしい」
（鹿児島ユナイテッドFC・相馬直樹監督）
「満員で選手たちにプレーしてもらいたいさせてあげたいという気持ちはすごく強くある。今日も1万という数字だが、でもまだ大丈夫です。キャパあります」
ユナイテッドは順位は変わらず4位のままですが、上位との勝ち点差を縮めました。次もホーム戦。8月24日に17位・長野と対戦します。