お盆前の記録的な大雨から10日。被害のあった地域も少しずつ元の生活が戻っていますが、浸水被害のあった霧島市の日当山地区では、今も復旧作業が続いています。なぜ、この地区で浸水の被害が広がったのでしょうか？



霧島市隼人町に住む邪答院 侑穂さん。8月8日の大雨で浸水の被害に遭いました。被災した人への車の貸出のサービス。日本カーシェアリング協会の車が、17日届きました。





（邪答院 侑穂さん）「石川県の能登半島地震の時に寄付された車。石川から鹿児島まで届けてくださって無事、鹿児島についた」（内田直之キャスター）「もう、目の前が天降川ですね…」邪答院さんは天降川沿いに住んでいます。（邪答院 侑穂さん）「車の8割ぐらいまでは浸水していて、車の電気系統がやられて、電気がついていて窓も開いている状態でした」8月8日の大雨で、自宅の目の前が浸水、駐車場にとめてあった車2台が被害を受けました。（邪答院 侑穂さん）「何が何だか分からないのが一番。何が起きたんだ。雨が降っているのも気づかず、何でこんなことになっているんだ…状況の把握ができない感じですね」邪答院さんの仕事はコーヒーを専門に扱うバリスタです。（内田直之キャスター）「挽きたて淹れたて。おいしい」カフェ文化発祥のメルボルンで学び、霧島市でスクールを開く邪答院さん。コーヒー専門の教室は、九州でも珍しく、鹿児島市や大隅半島から通う生徒もいるそうです。17日は、地元の復旧作業に参加するボランティアに、コーヒーを振る舞いました。邪答院さんの夫も仕事を抱えながらボランティアに参加しています。夫婦が行きつけの温泉施設も浸水の被害に遭いました。地元の人に親しまれた西郷どん湯です。（西郷どん湯・ 中村良美さん）「（西郷どん湯は何年でしたっけ？）200年！1825年創業」実は200周年の節目の年に、浸水の被害にあいました。施設の目の前が、2メートル近く浸水しました。男湯、女湯の清掃はほぼ終わりましたが、再開できない理由があります。機械室が被害に遭いました。（西郷どん湯・ 中村良美さん）「温泉を上にあげて、お風呂場に流すそういう機械なんです」温泉を、くみ上げて風呂に入れる機械室の修復が必要なため再開の見通しは立っていません。霧島市によると、市内全域で約700棟が床上、床下の被害にあいました。「内水氾濫」が原因と見られています。天降川沿いにある日当山温泉の西郷どん湯。すぐそばの川の水は溢れませんでしたが、浸水しました。日当山温泉は海抜が低いため、周辺の山々から大量の雨水が流れ込んだため排水が追い付かず被害が広がりました。「内水氾濫」です。西郷どん湯の目の前にも、排水施設がありましたが、排水は全く追いつきませんでした。実は、現場では、従来の3倍近くの排水能力に高めるための工事が行われていて、その矢先の被災でした。工事は来年度末に終える予定で、周辺の床上浸水をおおむね解消することを目指しているそうです。西郷さんが愛した日当山温泉の西郷どん湯。被害にあいましたが関係者は前を向いています。（西郷どん湯・ 中村良美さん）「敬天愛人が生きている。西郷さんが好きだった温泉だから。ちょうど、200年だったから頑張れ！という神様の思いだったんじゃないですかね。まだまだ頑張れ！」災害から10日。多くの人に支えられながら地元は復旧を目指しています。