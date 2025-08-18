新潟市の高校生が人口減少対策をめぐり中原八一市長意見交換し、様々なアイデアを披露しました。



新潟市の人口は現在約81万人で、2045年には63万人まで減ると予測されています。意見交換会には市内の高校生30人が参加し、5人一組になって意見を出し合いました。



■高校生

「みんな感じると思うけど、新潟って遊ぶ場所があんまりなくない？ないよね。」



娯楽施設や就職先など、新潟にとどまるうえで必要な要素を書き出しました。

中原市長との意見交換では－



■新潟市 中原八一市長

「遊ぶところは、どういうところがあった方がいいですか？」



■高校生

「新潟市内は万代シテイしかなくて、行きつくした感がある。」



■新潟市 中原八一市長

「絶えず皆さんとの関わりを持って、様々な情報を新潟市として発信していくことが大事だと改めて感じた。」



■高校生

「(Q.勉強になった？)なりました。暮らしの面でしか考えていなかったけど、新潟市出身の人が働きやすい環境などそういう点ではあまり考えていなかったので、とても学びになった。」



アイデアとして、市内交通網の充実や起業する際の支援策などが寄せられました。