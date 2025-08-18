お盆休みを県内で過ごした人たち。家族らとどのような思い出を作ったのか、話を聞きました。



16日(土)のJR新潟駅。大きな荷物を持った人や、家族との別れを惜しむ人の姿が見られました。



■東京から

「おばあちゃんの家に行って、スケートに行った。(Q.何が楽しかった？)スケート。ゆっくりできたのが一番良かった。」



■東京から

「おじいちゃんとおばあちゃんに会いに行って、花火をして楽しかった。」



■東京から

「おじいちゃんとおばあちゃんに会いに来た。一緒に将棋をして遊んだ。

「子どもはどんどん成長するので、その姿を見せられたのがよかった。」

「大きくなったので、びっくりした。」



JR東日本によりますと、お盆期間中の新潟支社管内の新幹線と特急列車の利用は38万7000人で、前の年に比べて1万1000人多かったということです。