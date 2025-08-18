キッズ向けYouTubeチャンネル『POPPIN’ BIRDS』のオフィシャルサイトがオープン

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『POPPIN’ BIRDS』の主人公ポッピンに会えるイベントも関東・関西で続々と決定！

ソニー・ミュージックエンタテインメントが企画制作・運営するキッズYouTubeチャンネル『POPPIN’ BIRDS』（読み：ぽっぴんばーず）のオフィシャルサイトがオープンした。

『POPPIN’ BIRDS』は、総再生数1億回を超える子ども向けYouTubeチャンネル。日本や世界で人気の童謡曲の英語カバー、クラシック曲に親しめるノンバーバルのアニメーション、子どもたちに人気の「乗り物」や「戦隊」をテーマとしたオリジナルソングなど、音楽にあわせた楽しいアニメーションと、英語に親しめる仕掛けが満載だ。

あらたにオープンしたオフィシャルサイトでは、主人公のかわいい鳥のキャラクター・ポッピンをはじめとした各キャラクターの特徴を知ることができ、これまでのムービーも観やすくまとまっている。

その他、みんなで踊れるダンスムービーや、楽しく英語を学べる知育動画など今後も続々と新作がアップされていく。ぜひサイトをのぞいてみよう。

また今夏より『POPPIN’ BIRDS』の主人公ポッピンに会えるイベントも関東・関西で続々と決定。

8月24日には『こどもまんなかキッズフェス』内のステージにて、『POPPIN’ BIRDS』のスペシャルステージを開催。みんなで一緒に歌って踊れる楽しい音楽ステージを行う。ぜひポッピンに会いにいこう。

『POPPIN’ BIRDS』OFFICIAL SITE

https://www.poppinbirds.com/