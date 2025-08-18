全国中学校サッカー大会が宮崎で開幕しました。鹿児島からは、神村学園中等部と鹿児島育英館中学校の2校が出場していて、そろって2回戦に進出しました。



大会3連覇を狙う赤のユニフォーム神村学園中等部は、大阪の賢明学院と対戦しました。立ち上がり、神村は、コーナーキックのチャンス。ゴール前の混戦から12番盛が押し込み先制します。





この8分後、またもコーナーキックから13番高田がヘディングシュートでゴールネットを揺らします。この後も3点を加えた神村が5対1で賢明学院を下しました。神村は19日の2回戦、去年の決勝で倒した青森山田中と対戦します。一方、県大会で神村学園を下し優勝した鹿児島育英館は、千葉の暁星国際中と対戦しました。前半26分、育英館は途中出場の14番加藤のパスからチャンスを作り、11番入江がキーパーをよく見てゴール右隅に流し込み先制します。さらに後半15分、1点目をお膳立てした14番加藤がゴールを奪い、追加点をあげます。2年生・加藤の1ゴール1アシストの活躍で育英館が2対0で暁星国際を下し2回戦進出です。(鹿児島育英館中学校2年 加藤俊選手)「相手もでかくて、速い選手がいて、緊張したスタートだったんですけど、なんとか勝ち切ることができました。（あすも）しっかりチーム全員で声を出して、勝ち切れるように頑張ります」鹿児島育英館は19日、ベスト8進出をかけて静岡学園中と対戦します。