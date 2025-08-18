　18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円高の4万3730円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては15.69円高。出来高は1727枚となっている。

　TOPIX先物期近は3120.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.46ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43730　　　　　 +10　　　　1727
日経225mini 　　　　　　 43730　　　　　 +10　　　 27159
TOPIX先物 　　　　　　　3120.5　　　　　　-3　　　　2421
JPX日経400先物　　　　　 28040　　　　　 -50　　　　 145
グロース指数先物　　　　　 802　　　　　　-1　　　　　51
東証REIT指数先物　　売買不成立

