日経225先物：18日19時＝10円高、4万3730円
18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円高の4万3730円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては15.69円高。出来高は1727枚となっている。
TOPIX先物期近は3120.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.46ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43730 +10 1727
日経225mini 43730 +10 27159
TOPIX先物 3120.5 -3 2421
JPX日経400先物 28040 -50 145
グロース指数先物 802 -1 51
東証REIT指数先物 売買不成立
