大雨から1週間。熊本市中心部で浸水被害を受け、対応に追われる飲食店を取材しました。

【写真を見る】今も排水が続く店舗の様子 床一面に広がる白いものは、石膏が剥がれ落ちたか

中央区・手取本町では

記者「1週間前、天井を越えて、店へと続く階段までもが浸水した地下の店です。大雨の影響で地下水を汲み上げるモーターが壊れたことで、今も24時間体制で排水が続けられています」

排水しないと、地下から水が溢れ出し、再び浸水してしまう状況です。

排水ホースがあるため店の扉は開かず、扉をくりぬいた小さな枠から入ります。

中に入ると…。

記者「電気がつかず真っ暗な店内は、プールの更衣室のような臭いがします。足元には、ぬかるんだ白いものが一面に広がっています。これは天井の石膏が水を含んで剥がれ落ちたものとみられます。さらに奥に進むと、手つかずのままの食器が並んでいます」

水没した店から排水し、中に入れるようになったのは、大雨から24時間以上経った先週火曜の昼過ぎのことでした。

その後大きなテーブルや冷蔵庫を運び出し、今は小さな食器や酒瓶を外に出す作業をしています。

店の中のものを全て出して清掃するなど、目の前の作業に精一杯で「営業再開はまだ考えられない」ということです。

熊本市中央区・船場町では

記者「坪井川にかかる橋から少し下った場所にあるこの地域も大雨による浸水被害を受けました。大雨から1週間が経った今日、こちらの店では、掃除した床を乾燥させる作業が続いています」

熊本市中央区船場町下にある居酒屋では、1週間前の大雨で店舗の床上70～80センチが浸水しました。

店のエアコンの室外機が水に浸かったため修理が必要で、営業再開の時期は見通せないという事です。

下水につながる油をろ過する装置から逆流したことで、油や下水が溢れだしたといいます。

gogobar オーナー 田淵大さん「小さい浴槽みたいになっていて、押し戻されてこっちに全部溢れてきた。生ごみみたいな臭いが店中にありましたね」

店のオープンから11年。ここまでの被害は初めてですが、これまでも浸水の危険性を感じていたと話します。

田淵さん「何年も前から、ちょっとした梅雨時期でも怖い。排水溝もちょっとしたものしかないんですよ。だから、流れないんですよ。こんなもん（排水溝）で何がどうなるっていう」

オーナーは、自治体に地域一帯の排水能力の強化を求めています。