沖縄の南にある熱帯低気圧は台風に発達しそうです。19日(火)にかけて沖縄本島や先島諸島に接近する見込みです。

熱帯低気圧は、18日(月)午後3時現在宮古島の南南東およそ280キロにあって北北東にゆっくり進んでいます。中心気圧は1008ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートルです。

台風になってからは、勢力を保ちながら北上し、九州の西の海上を進む予想になっています。

沖縄には19日に最接近する予想です。台風の接近に加え、上空の寒気が強いことから沖縄付近では大気の状態が非常に不安定になり、大雨になる見込みです。

今後の雨と風の予想ですが、19日は明け方から台風の東側にあたる沖縄本島などでは雨風ともに強まりそうです。

沖縄では、20日(水)も雨の降りやすい状態が続き、雨も強まるところもありそうです。

19日は、西日本から東日本の広い範囲で高気圧が張り出し晴れるところが多いでしょう。前線の影響で北海道では雨が降るでしょう。

沖縄では熱帯低気圧から変わった台風の接近にともない、雨と風ともに強まりそうです。

沖縄本島では、19日午後6時までの24時間に予想される降水量が多いところで150ミリとなっています。また、最大風速も18メートルと強い風が吹く見込みです。

台風についての最新の情報に注意するようにしてください。