福岡と佐賀の19日の天気のポイントは「厳しい残暑」です。18日よりやや気温が下がる予想ですが、ぐったりするような暑さが続くでしょう。



週明けも厳しい暑さでした。18日朝の最低気温は25℃以上の熱帯夜の所が多く、福岡市では9日連続の熱帯夜となりました。



変わって、こちらをご覧ください。高気圧に覆われて、強い日差しが照りつけました。午後は山沿いを中心に局地的に雨や雷雨となっています。日中の最高気温は35℃前後で内陸を中心に猛暑日となりました。久留米市や太宰府市などで6日連続の猛暑日となりました。厳しい残暑と不安定な天気は当分続く見込みです。





これからの天気です。18日夜はおおむね晴れますが、夜のはじめ頃まで局地的に雨や雷雨で激しく降るでしょう。19日も高気圧に覆われて晴れますが、午後は夕立の所がありそうです。日中の最高気温は33℃前後で厳しい残暑が続くでしょう。南の海上には熱帯低気圧があり、今後、台風に発達する見込みです。それほど発達はしない見込みですが、木曜日から金曜日にかけて九州にかなり接近する可能性があります。その頃には熱帯低気圧に変わる予想ですが、今後の動きに注意が必要です。続いて週間予報です。水曜日以降も太平洋高気圧に覆われて、晴れる日が多いでしょう。日中の最高気温は34℃前後の予想で、内陸では木曜日以降、猛暑日が続く見込みです。夏バテに注意が必要です。