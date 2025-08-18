【ポイント】

・「猛烈残暑」。19日（火）も関東や東海などで体温超えの暑さ。

・新たに発生する台風が沖縄に接近。

・北日本は低気圧や前線の影響で大雨。

・関東〜九州も午後は局地的に激しい雷雨に注意。

・高温に関する全般情報。来週にかけて、猛暑日が続く所も。

【全国の天気】

沖縄の南にある熱帯低気圧は台風に変わって、19日（火）に沖縄に接近する見込みで、沖縄では雨と風が強まる所がありそうです。一方、北海道には前線を伴った低気圧が通過し、大雨となる所がありそうです。一方、東北から九州は夏の高気圧に覆われ、猛烈な残暑が続くでしょう。最高気温は35℃以上の猛暑日になる所が多く、関東や東海を中心に体温を超える暑さになる所がある見込みです。19日（火）も19都府県に熱中症警戒アラートが発表中です。また、関東から九州でも午後は天気の急変に注意が必要です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 20℃（±0 真夏並み）

仙台 24℃（-3 真夏並み）

新潟 23℃（-4 真夏並み）

東京 27℃（±0 熱帯夜）

長野 22℃（±0 真夏並み）

名古屋 27℃（＋1 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 27℃（-1 熱帯夜）

高知 26℃（＋1 熱帯夜）

福岡 27℃（＋1 熱帯夜）

鹿児島 27℃（＋1 熱帯夜）

那覇 25℃（-1 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 29℃（±0 真夏並み）

仙台 34℃（＋1 真夏並み）

新潟 31℃（-2 真夏並み）

東京 35℃（-2 猛暑日）

長野 34℃（＋1 真夏並み）

名古屋 37℃（-2 猛暑日）

大阪 36℃（±0 猛暑日）

広島 34℃（±0 真夏並み）

高知 33℃（±0 真夏並み）

福岡 34℃（±0 真夏並み）

鹿児島 33℃（-2 真夏並み）

那覇 30℃（-2 9月下旬）

【週間予報】発生する見込みの台風は、今週後半にかけて、九州に近づくおそれがあります。大雨被害があった地域では、少しの雨でも災害が発生するおそれがあり、ご注意下さい。一方、北日本には前線が停滞するため、雨の降る日が多いでしょう。北海道は少し秋の気配を感じるようになるかもしれません。また、関東から九州はこの先も猛烈な残暑が続く見込みで、気象庁では高温に関する情報を発表し、熱中症に注意を呼びかけています。