【セブンイレブン】ギャル曽根も感動！何も作りたくない日に嬉しい“冷凍ワンプレート”「出来立ての感じ」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【セブンイレブン】7月のオススメ商品16品！爆買い！』という動画をアップ。動画では、ギャル曽根さんがセブン‐イレブンでの購入品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回は、その中から、ギャル曽根さんが“疲れた時に良い”と紹介してくれた、本格ワンプレートをピックアップ！

【関連】【カルディ】ギャル曽根がおすすめ！絶品フルーツアイス「本当に美味しいの」

動画内で、ギャル曽根さんが「冷凍のワンプレートシリーズ」と、取り出した商品がこちら。

◼︎ビビンバ＆ヤンニョムチキン

セブン‐イレブン / ビビンバ＆ヤンニョムチキン 税込462円（公式サイトへ）

旨辛コチュジャンが決め手のビビンバと、やみつき甘辛タレのヤンニョムチキンやチャプチェがワンプレートになった商品。

このプレートで、本格的な韓国ごはんもおかずも揃ってしまうのが嬉しいですね♪

ギャル曽根さんも「一人暮らしの人とかめちゃくちゃいいよね」とコメントしていました。

◼︎本格派に驚き！

ギャル曽根さんは、初めて食べると話しつつ、「これさ、冷凍でできるのいいよね。ストックしておけばさ」「自分ご飯だったらこれで十分じゃない？」と、忙しい日に最適だとコメント。

そして実際に試食してみると、「めっちゃ美味しい！！」と声をあげて、かなり驚いた様子。

また、「このビビンバ美味しいよ！」「チャプチェもめっちゃ美味しい」「もっちもち」「いつも出来立ての感じで食べられるのいいな」と、本格的な味に感動した様子を見せていました。

スタッフさんも「もう新大久保行かなくてもいいかもくらい」とコメントした本格的な韓国プレート。ぜひ試してみてはいかがでしょうか？

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがおすすめの食品を紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。