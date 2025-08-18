i-dle・ウギ、BABYMONSTER・アヒョンとの“親密ショット”が話題に「本物の姉妹ですか?!」【PHOTO】

i-dleのウギが、BABYMONSTERのアヒョンとの仲睦まじい2ショットを公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】アヒョン、“激細ウエスト”披露

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し「With my little sister」というコメントと共に、BABYMONSTERのアヒョンとの2ショットを投稿した。

写真の中の2人は、ステージ衣装に身を包み、華やかな美しさを披露。同じポーズを取ったり、ウギがアヒョンの肩に手を置いたりと、本当の姉妹のような親密な雰囲気がファンの心を和ませた。

投稿を見たファンからは、「美人姉妹すぎる」「嬉しいコラボ！」「ビジュアル最強の2人だ…」といったコメントが寄せられた。

（写真＝ウギInstagram）左からアヒョン、ウギ

なお、ウギが所属するi-dleとアヒョンが所属するBABYMONSTERは、去る8月16日・17日に千葉のZOZOマリンスタジアムと幕張メッセ、大阪の万博記念公園で開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演し、エネルギーあふれるステージを披露した。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。