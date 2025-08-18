竹野内豊、共演の田中麗奈もビックリした“お茶目な一面”「笑い声をこらえるのがすごい大変」

8月18日、日本テレビ系『DayDay.』にVTR出演した竹野内豊が、“お茶目な一面”を映画共演者である田中麗奈から明かされた。

【関連】竹野内豊、83歳の母には頭が上がらず！？出演作に“お世辞”はなし「結構厳しい」

番組では今回、映画『雪風 YUKIKAZE』の出演者らに対するインタビューが行われ、玉木宏が“映画の公開が近づいてイベントなどで顔を合わせる中で、竹野内のお茶目な一面を見ることができた”などと語る場面があった。

これを受けて、劇中で夫婦役を務めた田中も、竹野内と同作のキャンペーンのために共に番組などに出演していたと明かすと、「“小学校4年生あたりから見ていただける作品じゃないかと思います”っていうのを（宣伝で）伝えていってたんですけども」「『では最後に竹野内さん！』って言われた時、ラジオで『4歳ぐらいから見ていただける作品だと思います』って言った時、ビックリして！」と、竹野内の発言を回想した。

続けて、「笑い声をこらえるのがすごい大変」とも話し、竹野内は、「言葉足らずで…もう本当に…」と苦笑いしていた。