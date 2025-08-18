“高校3年生”乃木坂46小川彩、透明感抜群な川辺ショット 癒される表紙カットも解禁
アイドルグループの乃木坂46・小川彩が、29日発売の『B.L.T. SUMMER CANDY 2025』（東京ニュース通信社）の表紙に登場。同誌の表紙カットが解禁された。
【表紙カット】透明感あふれすぎる制服姿…癒される笑顔の小川彩
同誌は、“夏と制服と美少女たちの青春グラフィティー”というコンセプトで誕生。今、もっとも旬な現役女子高校生アイドルたちの清涼感あふれる姿を、ロンググラビア＆インタビューで紹介する。
6月まで放送していたドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）に出演を果たし、7月30日発売の39thシングル「Same numbers」の選抜メンバーにも選ばれるなど、グループ内外で活躍を続ける小川。
そんな高校3年生の小川が飾る表紙に採用されたのは、夏の川辺で見せる、自然体の笑顔に癒やされるカット。水面の涼やかな輝きと、小川の表情の明るさが重なり合い、透明感あふれる一瞬を切り取った1枚が表紙となった。
さらに中面には櫻坂46から中川智尋、山田桃実、日向坂46から大野愛実、高井俐香、AKB48から山口結愛、私立恵比寿中学から仲村悠菜が登場する。
【表紙カット】透明感あふれすぎる制服姿…癒される笑顔の小川彩
同誌は、“夏と制服と美少女たちの青春グラフィティー”というコンセプトで誕生。今、もっとも旬な現役女子高校生アイドルたちの清涼感あふれる姿を、ロンググラビア＆インタビューで紹介する。
6月まで放送していたドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）に出演を果たし、7月30日発売の39thシングル「Same numbers」の選抜メンバーにも選ばれるなど、グループ内外で活躍を続ける小川。
そんな高校3年生の小川が飾る表紙に採用されたのは、夏の川辺で見せる、自然体の笑顔に癒やされるカット。水面の涼やかな輝きと、小川の表情の明るさが重なり合い、透明感あふれる一瞬を切り取った1枚が表紙となった。
さらに中面には櫻坂46から中川智尋、山田桃実、日向坂46から大野愛実、高井俐香、AKB48から山口結愛、私立恵比寿中学から仲村悠菜が登場する。