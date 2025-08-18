6月下旬から活発化したトカラ列島近海の地震活動。震度6弱や5強も発生し住民が一時、島外避難を余儀なくされました。ここ最近は地震回数が減少してきていますが、政府の委員会は今後の活動についても注意を呼びかけています。この地域で何が起きていたのか、これまでの地震から見えることは？ 社会部災害担当・藤吉有咲記者が解説します。

■茨城や宮崎で震度4を観測

先週、国内で震度1以上の地震は、68回ありました。

▼8月14日、午前4時13分ごろ、茨城県笠間市で震度4を観測する地震がありました。震源は茨城県沖、地震の規模を示すマグニチュードは5.2、地震の深さは47キロでした。

▼8月17日、午前6時13分ごろ、宮崎県宮崎市などで震度4を観測する地震がありました。震源は日向灘、マグニチュードは5.8、震源の深さはごく浅い地震でした。（速報値）

またトカラ列島の近海でも、震度3の地震がありました。

■一時期よりは落ち着いた？ トカラ列島の地震のいま

トカラ列島の地震活動を詳しくみていきます。

図の緑色の棒グラフは、日ごとの地震の回数を示しています。トカラ列島では6月21日から地震が頻発し、これまでに震度1以上の地震が2200回以上発生しています。

震源は海底ですが、近くにある十島村の悪石島などで震度6弱を1回、震度5強を3回観測しています。多いときには1日に180回もの有感地震がおきていましたが、7月20日ごろからは1日あたり数回程度にまで減っています。

一方、青線は、地震の最大マグニチュードを示しています。マグニチュードも、徐々に小さくなってきていることが分かります。

ただ平常時に比べれば、依然として活動は活発です。政府の地震調査委員会は先週、この状況は「当分続く可能性がある」とする見解をまとめています。

■地震はどこで発生したのか

トカラ列島近海の地震の分布を、詳しく見てみます。



トカラ列島近海は地震の観測点が少ないため震源の精度には注意が必要ですが、震源は大きく2つのエリアに分かれています。

青色は先月までの地震活動です。7月2日に小宝島で震度5弱を観測した頃には、南西側の小宝島に近い海域でもまとまった活動が見られました。その後再び、悪石島に近い海域で発生するようになっています。

8月1日以降の最近の様子を赤色で示しています。一連の群発地震活動がおきているエリアから北側にあたる諏訪之瀬島に近い場所での地震活動も目立つようになってきています。

■なぜこんなに多くの地震が起きているのか

このエリアは火山の列上に並んだ場所であり、浅い震源が広く分布していることなどから、マグマの影響を指摘する見方もあります。

地下のマグマが地殻を押し上げて、活断層などを刺激しているため、これだけの地震が発生したという考え方です。実際に小宝島と宝島では、それぞれ南北方向に離れるような地殻変動もみられ、2島の間の海底の浅いところにマグマがあがってきて地面を押し広げているという見方もあります。

ただ、これまでは観測網が乏しく、原因を特定できるだけのデータはありませんでした。いま臨時の観測点が追加され、鹿児島大学を中心とする研究チームが調査に乗り出しています。調査結果によっては、さらに詳しいことが分かるかもしれません。

■“もう安心”とは言えない？ 地域特有の理由とは

気象庁は一般的に大きな地震がおきると「大きな地震のあと1週間程度は同程度の地震に注意」と記者会見などで呼びかけます。しかし、このトカラ列島について少し特殊な扱いとなっています。

8月12日に開かれた、地震調査委員会では「過去にも一度活動が低下したあとに、また再び活発になる事例があった」とする異例の呼びかけをしました。実際に2021年の活動では、4月から数か月続いた地震活動はその後、一度落ち着いたものの、同じ年の12月に再び活発になったことがあったのです。

地震調査委員会の平田直委員長は、「いま地震の数が少なくなっているので、落ち着いて、また次に大きな揺れになったときに大丈夫なように準備していただきたい」「家具を固定する、倒れやすいものを固定することをしていただきたい」と呼びかけています。