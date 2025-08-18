¡Ö»õËá¤¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¡×SUPER JUNIOR¡¦¥É¥ó¥Ø¡¢ÉÔ°ÕÂÇ¤ÁSHOT¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥É¥ó¥Ø¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤»õËá¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥ó¥Ø¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ¸´é¤Ö¤ê
µî¤ë8·î17Æü¡¢¥É¥ó¥Ø¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï»õ¥Ö¥é¥·¤Î³¨Ê¸»ú¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢8·î9¡Á10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSMTOWN 2025 LIVE in TOKYO¡×¤ÎÎ¢Â¦¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥É¥ó¥Ø¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç»õ¥Ö¥é¥·¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÉÔ°Õ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½é¤á¤Ï¼«Á³¤Ê´é¤Ç»õËá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÉ½¾ð¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÌÜ¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£°¦¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó¥Ø¤È»õ¥Ö¥é¥·¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö»õËá¤¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¥É¥ó¥Ø¤µ¤ó¡×¡Ö¡ØSUPER SHOW 10¡Ù¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥ó¥Ø¤¬½êÂ°¤¹¤ëSUPER JUNIOR¤ÏÍè¤ë8·î22¡Á24Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¡ÖSUPER SHOW 10¡×¤ÎËë¤ò³«¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£