「パソコン工房 静岡店」が10月4日新規オープン決定！ 法人営業部も新設
ユニットコムは、10月4日にパソコン専門店「パソコン工房 静岡店」を新規出店すると明らかにした。所在地は静岡県静岡市駿河区西脇6-4。
東西のSBS（静岡放送）通りと静岡駅方面の北部に通じる大浜街道との交差点から、大浜街道南部へ100ｍ入った大浜街道沿いの好立地だという新規店舗。一般客向けの営業に加えて、静岡エリアの企業・学校・官公庁向けの法人営業部も新設。法人顧客は「ユニットコム ビジネスご優待会員」への登録で「レンタル PC サービス」等の便利なサービスや会員特典も利用可能だ。
【 店舗名 】パソコン工房 静岡店 静岡法人営業部併設
【オープン日】2025年10月4日（土） 10時00分
【 所在地 】〒422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇6-4
【 営業時間 】10時00分 〜 19時00分
【 定休日 】年中無休
