ユニットコムは、10月4日にパソコン専門店「パソコン工房 静岡店」を新規出店すると明らかにした。所在地は静岡県静岡市駿河区西脇6-4。

「パソコン工房 静岡店」が10月4日新規オープン決定！ 法人営業部も新設

東西のSBS（静岡放送）通りと静岡駅方面の北部に通じる大浜街道との交差点から、大浜街道南部へ100ｍ入った大浜街道沿いの好立地だという新規店舗。一般客向けの営業に加えて、静岡エリアの企業・学校・官公庁向けの法人営業部も新設。法人顧客は「ユニットコム ビジネスご優待会員」への登録で「レンタル PC サービス」等の便利なサービスや会員特典も利用可能だ。

【 店舗名 】パソコン工房 静岡店　静岡法人営業部併設

【オープン日】2025年10月4日（土） 10時00分

【　所在地　】〒422-8044　静岡県静岡市駿河区西脇6-4

【 営業時間 】10時00分 〜 19時00分

【　定休日　】年中無休