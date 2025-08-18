日向坂46、“小坂菜緒＆金村美玖Wセンター”15枚目シングルジャケットアートワーク解禁【お願いバッハ！】
【モデルプレス＝2025/08/18】日向坂46が、9月17日に15枚目シングル「お願いバッハ！」をリリース。この度、ジャケットアートワークが解禁された。
【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブで決意表明
今作のアートディレクションを手掛けたのは高木公美子（ONPHA）。12thシングル「絶対的第六感」、13thシングル「卒業写真だけが知ってる」、14thシングル「Love yourself!」に続く4度目のタッグとなる。今回のテーマは「Voyage of us」。一期生が全員卒業し、新生日向坂46として新たな旅へと出航した彼女たちのこれからが最高のものになるようにと願いを込めて、船をモチーフに切り取っている。
日向坂46はデビュー6周年を迎え、2025年に入って3枚目のシングル発売となる。一期生が全員卒業し、二期生から五期生までの新生・日向坂46として臨む、初めての全国ツアー”日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」”も決定しており、グループがこれから更にどのように力をつけて成長していくのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブで決意表明
◆日向坂46、15枚目シングルジャケットアートワーク解禁
今作のアートディレクションを手掛けたのは高木公美子（ONPHA）。12thシングル「絶対的第六感」、13thシングル「卒業写真だけが知ってる」、14thシングル「Love yourself!」に続く4度目のタッグとなる。今回のテーマは「Voyage of us」。一期生が全員卒業し、新生日向坂46として新たな旅へと出航した彼女たちのこれからが最高のものになるようにと願いを込めて、船をモチーフに切り取っている。
【Not Sponsored 記事】