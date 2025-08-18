TVのコメンテーターやモデルなど幅広く活躍中のアンミカの『ポジティブ手帳2026 365日、アン ミカ思考で幸運体質！』が2025年9月22日(月) から小学館より発売される。

【画像】アンミカのポジティブな言葉たち

今回で5年目となるこの手帳。デジタルでスケジュール管理する人も多い中、毎日活用すると、自ずと運を引き寄せる力が備わっていくという、アンミカ自らも行っている「自分で書き込む」紙の手帳は、着実にファン層を広げている。さらに毎年恒例の、お渡し会イベントが、9月23日（東京）、9月27日（大阪）で開催決定。ただ今、申し込み受付中となっており、規定枚数に達し次第、終了される。

アンミカ本人がこれまで助けられたり、元気を頂いたりしたという 「ポジティブ言葉」 を毎週掲載。「週替わりの言葉をぜひ、音読して欲しい！」とアンミカ。「自分が発した言葉は魂や脳も聞いていて、それが潜在意識に働きかけ、脳に安らぎやひらめきを与え、良い波動に包まれていきますよ」。視覚からも幸運を取り入れられるよう、手帳のカバーの色はアンミカが選んだその年のラッキーカラーに。2026年版はアクアブルーがチョイスされた。

