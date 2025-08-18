航続距離は約400km

中国の自動車ブランドであるジェイクー（Jaecoo）は、新型電動SUV『E5』を英国で発売し、価格は2万7505ポンド（約550万円）からと発表した。納車は10月から開始される予定だ。

プジョーe-2008、ヒョンデ・コナ・エレクトリック、キアEV3などのライバルとなるモデルで、61.1kWhのリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーにより、1回の充電で400kmの走行が可能だ。



DC接続で最大80kWの充電に対応し、27分で30〜80％の充電が可能だ。また、V2L（Vehicle-to-Load）機能も搭載しており、車載バッテリーを外部機器の電源として使用することができる。

英国仕様のE5は、最高出力207psと最大トルク29.3kg-mを発揮する1基の電気モーターをフロントアクスルに搭載し、0-100km/h加速タイムは7.7秒とされる。

外観は、すでに発表されているガソリンエンジン仕様の『5』とほぼ同じだが、フロントグリルがほぼ完全に外され、代わりにフラットなパネルが装備されている。

インテリアでは、アップル・カープレイおよびアンドロイド・オート搭載の13.2インチの縦型インフォテインメント・タッチスクリーンと、5人分のシートが備わっている。

トランク容量は480Lで、後部座席を折りたたむと1180Lまで拡大する。

英国で『ピュア』と『ラグジュアリー』という2種類のグレードが用意される。前者は、6スピーカーのソニー製サウンドシステムと手動調整式シートを標準装備とする。

ラグジュアリーは3万505ポンド（約610万円）からで、8スピーカーのソニー製サウンドシステム、パノラミックサンルーフ、ヒーター＆ベンチレーション付きのパワーシートが追加される。

また、7年間/16万kmのメーカー保証が付いている。

ジェイクーは奇瑞汽車（チェリー）が2023年に立ち上げた海外向けのブランドで、英国では今年初めに大型SUV『7』を発売した。7は比較的好調な売れ行きを見せており、コンパクトモデルの5とE5の導入により、販売にさらに弾みをつける狙いだ。