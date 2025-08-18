暑い日もパッと元気に♪かわいい＆おいしい夏のデコアイデア
思わず笑顔に！デコアイデアで夏ごはんを楽しもう
夏気分UP！「かき氷弁当」
出典：https://www.instagram.com
お弁当カップを上手に活用した「かき氷」モチーフのお弁当。
ハンバーグやハートの卵焼きなど子どもも喜ぶおかずが詰まったひんやりかわいいお弁当デコです。すいかのあしらいも涼しげな素敵なアイデアです。
上手に詰められるか心配......という人も大丈夫！ お弁当の詰め方の動画をわかりやすく紹介してくれています。お弁当デコ難しそう…と感じる人もぜひ、トライしてみてくださいね。
「かき氷弁当」｜Instagram（@chiii_cooking_ ）夏の彩りをギュッと詰め込んだ「タコ飯弁当」
出典：https://www.instagram.com
「タコ飯」にオクラやかぼちゃなど、夏を詰め込んだ「タコ飯」のお弁当です。
人参でデコレーションしたかわいいタコさんや、卵とハムでできたひまわりなど...フタを開けた瞬間、笑顔になって暑さも吹き飛ばしてくれそう！
海にいるような気分で、ランチタイムも楽しくなりますね。
かわいい表情がいっぱい！「デコいなり寿司」
出典：https://www.instagram.com
かわいい表情で見つめるワンちゃんモチーフの「いなり寿司」。すいかを食べている顔もひとつひとつに個性があって、食卓も一気ににぎやかに♪
酢飯のさわやかさと、じゅわ〜っと甘辛いお揚げは、食欲がないときでもパクッと食べられるので、夏のイベントごはんにもおすすめです。
わかりやすい作り方も動画でアップされているので、ぜひ作ってみてくださいね。
「ワンちゃんいなり寿司」｜Instagram（@yur_rii）人気キャラも夏を満喫！「ピカチュウ弁当」
出典：https://www.instagram.com
人気キャラクターも夏仕様に！遊び心たっぷりで、「ピカチュウ」が夏気分を盛り上げます♪
サングラスは、実は薄焼き卵で作られているそう…！ ゆで卵のひまわりモチーフが華やかさもプラスされ、元気いっぱいのお弁当に。
いっしょにお出かけしているようなワクワク感も楽しめる素敵なアイデアですね。
あのCMキャラをお弁当に♪「きよらねこ弁当」
出典：https://www.instagram.com
「きよら グルメ仕立て」のCMでもお馴染みのキャラクターの寝冷えネコ「きよニャ」。
かわいいCMの様子をお弁当で再現！ きよニャが、卵のお布団にくるまれてスヤスヤ…。そんなかわいい姿をそのままお弁当に詰め込まれています。
やさしい甘みとふんわり食感で、心まであったまりますね。
おやつにもおすすめ！「オムレット」
出典：https://www.instagram.com
夏休みも残りわずか......。みんなでワイワイおやつを楽しむなら、「オムレット」がおすすめです。
好きなフルーツをトッピングしたり、チョコソースをかけたり...と自分好みに季節によっていろんな楽しみ方ができるのも魅力のひとつ。
暑い季節は、ちょっと冷蔵庫で生地を冷やして「ひんやりオムレット」にすると、暑い季節にもぴったりなおやつです♪
料理にも季節感を取り入れて、夏の思い出に♪
夏の料理は、見た目でも季節感を楽しむのがポイント。涼しげなガラス食器や青・白を基調にした盛り付け、小さな飾り切りや彩りの良い食材を添えるだけで、食卓が一気に華やぎますよね。
家族や友人との食事時間も、ちょっとしたひと工夫で特別なひとときに。暑さが続く季節だからこそ、目でも楽しめる涼やかで楽しいデコレーションを取り入れて、夏の思い出づくりをしてみてくださいね♪