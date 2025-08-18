11月29日に開催されるカープレジェンドゲームについて、18日、記者会見が行われレジェンド2人が意気込みを語りました。



■山本浩二さん

「もう待ち遠しいという感じ」

「ユニフォームを着ると結構力が入る。フォームとかは変わらないと思うので、そういうところを見てもらうのも、楽しみの一つ」

■大野豊さん

「できることを精一杯やって、ファンの皆さんには非常に楽しんでいただきたい。」

■山本浩二さん

「最初の監督の時のエース佐々岡。2回目の監督の時のエース黒田。打ちのめしてやりたい！」

■大野豊さん

「達川でしょうね。詰まらしてバットをへし折りたい」

■山本浩二さん

「動きとは別にその姿を見てください。面白くします」



チケットは19日から今月24日まで、内野指定A席の先行販売を受け付けます。

窓口は『たるぽID』『広島テレビアプリ』または『ローソンチケット』です。

先行販売で購入すると、1枚のチケットにつきオリジナルトートバッグをイベント当日に受け取れます。

先行販売は抽選となり、抽選結果は26日以降に通知されます。

チケットの一般販売については、今月30日10時からローソンチケットにて実施されます。

チケットの販売情報など詳しくは、『カープレジェンドゲーム』の公式サイトで確認できます。

【2025年8月18日放送】