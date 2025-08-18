昨シーズン、B2昇格からわずか1年でプレーオフ進出を果たした鹿児島レブナイズ。ヘッドコーチも合流し、新チームが本格始動しました。



10月のB2リーグ開幕に向けて本格始動した鹿児島レブナイズ。チームを率いて3シーズン目となるフェルナンド・カレロ・ヒルHCも合流し、「成長し続けるチームが本当に誇りだ」とうれしそうに話しました。





（鹿児島レブナイズ3季目・フェルナンド・カレロ・ヒルHC）「昨季から在籍している選手たちは、私のスタイル、私が求めるものを理解している。彼らは新加入の選手たちと良好なコミュニケーションを取っているため、チームは迅速に成長できる。昨季同様、いいプレシーズンを過ごし、開幕までに強固なチームを築く」登録メンバー13人のうち、6人が新加入。昨シーズン、B2青森で1試合平均18得点のパトリック・アウダ選手や、身長2メートル11センチのジョシュ・シャーマ選手。そして、レバノン代表歴もあるナイム・ラバイ選手はチーム史上初のアジア特別枠です。（アジア特別枠・ナイム・ラバイ選手（27））「私の強みは、ビッグマンでありゴール近くのポストエリア。加えてシュートに自信を持っているのでその部分でチームに貢献したい。素晴らしい日本のリーグで長くプレーできるようにベストを尽くしていけたら」西地区優勝、プレーオフでのタイトル獲得を目指すレブナイズは、リーグ開幕前の9月に、B1の越谷や昨シーズンB2西地区優勝の福岡などとプレシーズンマゲームを行います。