つけ麺の王道“魚介豚骨”をアレンジ「カップヌードル 魚豚（ぎょとん）」
日清食品は8月25日、まるでつけ麺のような“ザラ濃い”味わいがクセ旨い「カップヌードル 魚豚（ぎょとん）」を発売する。価格は236円（税別）。
「カップヌードル」の“クセ旨”シリーズは、これまで、「特製チーズパウダー」でまろやかに仕上げる「欧風チーズカレー」や、“ザクザク”“ドロドロ”とした質感が楽しめる「辛麺」など、味わいや食感にひとクセある旨さで人気を集めてきた。
そしてこのたび、“クセ旨”シリーズの新たなラインアップとして、つけ麺の王道フレーバーである“魚介豚骨”を「カップヌードル」流にアレンジした「カップヌードル 魚豚」を発売する。
鯖節と豚骨を使用した濃厚Wスープは、力強い風味とコク深い旨みが特長。仕上げに「ザラザラ追い魚粉」を加えれば、魚粉の旨みと“ザラザラ”とした質感が際立つ。濃厚なスープと麺が絡み合い、まるでつけ麺を食べているかのような味わいが楽しめる。
具材の謎肉、ネギ、タマネギ、赤唐辛子が食感と風味にアクセントを加え、最後の一口までおいしく食べることができる。
