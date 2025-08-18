¡ÖÃ¦¤²¤ëÂÎ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×µÁ»Ð¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÎÁÍý²È¤¬ÂçÃÀ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¾®Çþ¿§¤Ç¥¥é¥¥é¡ª¡×
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤òµÁ»Ð¤Ë»ý¤ÄÎÁÍý¸¦µæ²È¤¬¥Ó¡¼¥Á¤ÇÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ¤¤³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÂÅÄÌÀÆü¹á¡£¡Ö²Æ¤¬±ÉÍÜ¸»¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÄÖ¤ê¡¢ÉÍÊÕ¤Ç¾®Çþ¿§¤Ë¾Æ¤±¤¿·ò¹¯Åª¤Ê»Ñ¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡·ò¹¯Åª¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤!¡×¡Ö¾®Çþ¿§¤Ç¥¥é¥¥é¡ª¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡ª¡×¡ÖÃ¦¤²¤ëÂÎ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö²Æ¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö²ÆËþµÊ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó(µýÇ¯83)¤ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß¤Î¼¡ÃË¤Ç½à¿©³Ø»Î¤ÎÏÂÅÄÎ¨¤È·ëº§¡£É×¤Î·»¤Ç¡ÖTRICERATOPS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÏÂÅÄ¾§¤Ï½÷Í¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£