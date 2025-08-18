オダギリジョー監督、完成記念上映会でぶっちゃけ「完成品じゃないんです」 冒頭でお詫び
オダギリジョーが18日、都内で行われた自身が脚本・監督・編集・出演を務める映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）の完成記念上映会の舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】6万円の旗を掲げて登場したオダギリジョー
池松壮亮、麻生久美子、永瀬正敏、佐藤浩市も参加。この日、オダギリは特製の旗を持参して笑顔を見せた。昨年に撮影された本作。完成記念上映会の日を迎えたオダギリ監督は「本当に感無量ではあるんですが、ちょっと1つ謝らなきゃいけないことがありまして…。実は今日上映するものが完成品じゃないんですよ。ごめんなさい」と謝罪。キャスト陣も「そうなの？」とびっくりでオダギリ監督は「間に合わなかったんですよ」と正直に打ち明けた。
ただ、ほぼ完成しており、細かな微修正が間に合わなかったそう。オダギリ監督は「差はないというか。本当に細かいところの直しをいっぱいやってるだけで、きっと印象はそんなに変わらないと思う」とする。佐藤は「逆にそれは貴重だということをお客さんに言わないと！」とフォロー。オダギリ監督は「まずお詫びかなと思って」と説明しながら「でも十分面白いと思いますので、よろしくお願いします」と呼びかけていた。
本作は、2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんなオリバーが、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。
