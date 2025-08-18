お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓さん（49）が、17日までにXを更新し、二日連続で盗難未遂に遭っていたことを報告しました。



【写真】どうみても刑事ドラマの鑑識課員！

鈴木さんは「本当についてない。今日クーラーの室外機を盗まれそうになった 未遂で終わった 近所の人が犯人に声かけ犯人が猛ダッシュで逃げて行った 室外機の銅線がズタズタにされていた。警察に被害届は出した。昨日置き引きで二日連続でこんなことある？ 」とつづり、事の次第を説明しました。



前日も「置き引きにあった」とし、「棚の上に自分の荷物を置いていたらそれをサラリーマン風の男が取っていこうとした。僕はすぐさま自分の荷物を取り返しその人を私人逮捕しようと思ったがその時車両は僕しか居なくて動画もとってないので証拠がないので捕まえることが出来なかった」というトラブルに見舞われた鈴木さん。二日連続の盗難未遂事件に、ネット上で鈴木さんを心配する声が上がっていました。



一方、鈴木さんの服装にも注目が。投稿の末尾に「近所の人に鑑識っぽいと言われた」としてアップされたつなぎ服姿の全身写真に、「鈴木さん鑑識役のオファー来るかも」「この人が犯人ですか？」「ドラマで重要な手掛かり見つけてくれそうw」「室外機泥棒と間違えられます」「エアコン直せそうな風格してるww」「こんな大変な状況なのに最後ちゃんと面白いですね！」など、ツッコミを入れるファンも見られた。



SNSでは、「ご無事で何よりでした。2日連続で災難ですね…」「問題なく使えてますように」「あとは運が上がるのみです」「大変にお気の毒なんだけれども いちいち面白い」「オチが素晴らしいです」「格好だけ見ると大分怪しい」などのコメントがありました。