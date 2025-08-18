¥é¥¦¥ó¥É¼èºà¤ÏÍ·¤Ó¤«¡©¿ÍÀ¸½¤¹Ô¤«¡©¡¡µåËá¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¤ÇÍºÂç¤Ê¼«Á³¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ÎµáÆ»¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ä
¡¡2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Î¥´¥ë¥Õ´ë²è¡£º£²ó¤Ï·§ËÜ¸©¶ÓÄ®¤ÎŽ¢µåËá¥«¥ó¥È¥ê¡¼俱³ÚÉôŽ£¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¡£À¶Î®¡¦µåËáÀî¤Ë¤Û¤É¶á¤¤ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤¿27¥Û¡¼¥ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìË¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙË¬¤ì¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÉ¾È½¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¢£Ä¹Ãú¾ì18¥Û¡¼¥ë¡ÄËâ¤¬º¹¤¹»þ´ÖÂÓ
¡¡¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤ÏŽ¢Èî¸åŽ£¥³¡¼¥¹¡£
¡¡Ž¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Î±¦È¾Ê¬¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éÌÚ¤¬¼ÙËâ¤¹¤ë¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æº¸¤ÏÂç¤¤Ê¥Ð¥ó¥«¡¼¡£¼ê¤´¤ï¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ëŽ£¡£1ÈÖ¥ß¥É¥ë(367¥ä¡¼¥É)¤Î¥³¡¼¥¹¥¬¥¤¥É¤Î¾Ò²ðÊ¸¤òÆÉ¤ß¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼Ãæ±û¤Ë²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¡£8ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò°®¤Ã¤¿2ÂÇÌÜ¤ò¥ß¥¹¤¹¤ë¤â¡¢¥°¥ê¡¼¥óÏÆ¤«¤é¤Î4ÂÇÌÜ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ñ¡¼¤È¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±È¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹ÃÈåÅÄ½Å¿Í»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö»§Ëà¡¢Æü¸þ¡¢Èî¸å¤Î3¥³¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¿·¤·¤¤¤Î¤¬Èî¸å¡£¥³¡¼¥¹¾å¤Ëà¤´¿ÀÌÚá¤¬¤¢¤ëÌ¾Êª¤Î1ÈÖ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢3¥³¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈî¸å¤¬¤â¤Ã¤È¤âÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëŽ¢¥´¥ë¥Õ¥Æ¥Ã¥¯Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹Ž£¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÌó1Ç¯¡£¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿ÊÊâ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï95¡£Ê¿¶Ñ80Âæ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤È¤ÎÐªÎ¥¤òËä¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¿¤¿¤¤ò¤·¤Ê¤¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤òËá¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¢£¸µÍè¤ÎÀ³Ê¤Ë´ð¤Å¤¯¥ß¥¹¤Î·¹¸þ
¡¡¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ïµ¤¤òÈ´¤¤¬¤Á¤Ç¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎOB¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼°Ê¾å¤ÎÂç¤¿¤¿¤¤ò¤ä¤é¤«¤¹¡£
¡¡¢¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¤Î2ÂÇÌÜ¤ÇÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤OB¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡£Ãë¿©¸å¤Ê¤É¤Î¥é¥¦¥ó¥É¸åÈ¾¤Ë¤Õ¤È½¸ÃæÎÏ¤ò·ç¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¤òÊø¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¸µÍè¤ÎÀ³Ê¤Ë´ð¤Å¤¯¥ß¥¹¤Î·¹¸þ¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¾åµ¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ÝÂê¤ËÎ×¤à¤Î¤À¤¬¡¢Ä¹Ãú¾ì¤Î18¥Û¡¼¥ë¤Î¤¦¤Á¤É¤³¤«¤ÇËâ¤¬º¹¤¹»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¯¤Å¤¯¥´¥ë¥Õ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£¤è¤ï¤¤50¤ò²á¤®¤Æ¤Ê¤ª¡¢¼«¿È¤ÎÀ³ÊÅª¤Ê·ç´Ù¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ï¡¢»Å»ö¤È¾Î¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤Ë¶½¤¸¤ë½ÏÇ¯µ¼Ô¤ËÎä¾Ð¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤¿¿ÍÀ¸½¤¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¤Î¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£
¡¡ÏÃ¤ÏÃ¦Àþ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¸áÁ°Ãæ¤³¤½¥Ï¡¼¥Õ44ÂÇ¤Ç²ó¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸åÈ¾¤Ï2ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¡¢8ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î°¤¤ÊÊ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ï¡¼¥Õ48ÂÇ¤Ç·×92ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÍÎ¿©½Ð¿È¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê³¤Ï·¥Õ¥é¥¤
¢£µåËá¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô
·§ËÜ¸©¶ÓÄ®ÌÚ¾å1¡£¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¿ÍµÈ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC)¤«¤éÌó15Ê¬¡£0966-38-2111µåËá¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉôÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¥°¥ë¥á
¡¡µåËá¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢ÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡¡ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤ÎÄê¿©¡£ÇöÌÜ¤Î°á¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿²«¶â¿§¤ÎÂç³¤Ï·3Èø¤Ï¥×¥ê¥Ã¥×¥ê¤Î¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¡£¥·¥§¥Õ¤ÏÍÎ¿©½Ð¿È¤À¤±¤Ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤âËÜ³ÊÅª¤À¡£Æ±È¼¼Ô¤ÎÃíÊ¸¤·¤¿¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Á¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËþÊ¢¤ÇÁ°·¹»ÑÀª¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¹ø¤â²ó¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢±¦¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ê¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁ°¤ËÊ¢È¬Ê¬¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£µáÆ»¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÀáÀ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ï½¤¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À(¢«¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¹¡Ä)