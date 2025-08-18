ＴＢＳの出水麻衣アナウンサーが１８日、キャスターを務めるニュース番組「Ｎスタ」に出演。俳優の福山雅治が、フジテレビの第三者委員会が報告書で指摘した、大多亮氏が開いた不適切会合に出席していたことを認めたことについて言及した。

報告書では、大多氏が「懇意にしていた特定の男性有力番組出演者との会合に女性アナウンサーや女性社員を同席させていた事実」を確認。その出演者が福山だったということになる。

出水アナは報告書にある「大多氏や当該番組出演者の会話がいわゆる下ネタ的な性的内容を含んだものであった旨を述べる者も多数おり、不快であった旨を述べる者もいた」というくだりを読み上げた。その上で、「まあ、こういう風に見て考えていきますと、私も会話の中で不快と思う気持ちを、抱いても蓋をしていた部分があったなと思って、自分の中でも反省するところが多々あります」と吐露した。

続けて「今も昔も、性的な言葉を使った会話は、コミュニケーションではないんだと、そういったことを認識し直す、改めてそういう気持ちを強くする場に来ていると感じます」と思いを切々と言葉にした。