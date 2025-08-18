²áÊüËÒ¤ÎÆñÂê¤ò²ò·è¡¢ËÒÃÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È´Æ»ëÃ¼Ëö¤¬ÀºÅÙ96¡ó¡½Ãæ¹ñ
Áð¸¶¤Ë¤ª¤±¤ë²áÊüËÒÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ²ÈÇÀ¶È¾ðÊó¹©³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤äÆâÌØ¸Å¶½°ÂÌÁÇÀËÒ¶É¤Ê¤É¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖËÒÃÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È´Æ»ëÃ¼Ëö¡×¤¬8·î16Æü¡¢¶½°ÂÌÁ¤Ç¼Â¾Ú±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶½°ÂÌÁ¤ÎÁð¸¶¤Ç¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤¬Äã¶õ¥É¥í¡¼¥ó¤òÁàºî¤·¤Æ¶õ»£²èÁü¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´Æ»ëÃ¼Ëö¤ËÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£Ã¼Ëö¤ÏËÒÁð¤ÎÀ¸°éÎÌ¤È¼ÂºÝ¤Î²ÈÃÜÆ¬¿ô¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ËÒ¾ìµ¬ÌÏ¤Ë´ð¤Å¤¯Å¬ÀµÆ¬¿ô¤È¾È¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ê³ØÅª¤ËÁð¸¶¤Ë¤ª¤±¤ë²áÊüËÒ¾õ¶·¤ÎÍÌµ¤òÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ÈÇÀ¶È¾ðÊó¹©³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÍû´ñÊö¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤êÁð¸¶Á´ÂÎ¤Î´Æ»ë¸úÎ¨¤¬4¡Á5ÇÜ¸þ¾å¤·¡¢Ê¬ÀÏÀºÅÙ¤Ï96¡ó°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢²áÊüËÒ´Æ»ë¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢Áð¸¶¤È²ÈÃÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹°Ý»ý¤Ë½ÅÍ×¤Êµ»½ÑÅª»ÙÃì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶½°ÂÌÁ¤ÏÃæ¹ñÅìËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç¶½°ÂÎæ¤ÎÆîÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Î¼«¸Ê²óÉüÇ½ÎÏ¤¬ÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ç¡¢Áð¸¶¤Ê¤É¤Î¼«Á³´Ä¶¤¬°ìÃ¶ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²óÉü¤¹¤ë¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤Ç¯·î¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£