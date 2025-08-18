優秀な学生が多いと思う「鳥取県の私立進学校」ランキング！ 2位「鳥取城北高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
成績優秀な生徒が集まる学校には、学習環境の充実や質の高い指導力、そして生徒同士が切磋琢磨し合う文化があります。卒業後も各分野で活躍する人材を数多く輩出してきた名門校は、地元の誇りであり憧れの存在でもあります。
All About ニュース編集部は7月22〜8月5日、10〜60代の男女151人を対象に「中国地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「鳥取県の私立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国151人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「進学率が高く、優秀な生徒が集まっていると感じるからです」（20代女性／神奈川県）、「スポーツ強豪校として全国的に有名ですが、近年は『志学コース』を設け、国公立大学や難関私立大学への進学実績を伸ばしているから」（30代女性／北海道）、「特にスポーツ分野での全国レベルの活躍が非常に有名で、相撲部からは横綱を輩出するなど、多くのプロスポーツ選手や競技でトップレベルに立つ人材を輩出しています。しかし、単にスポーツが強いだけでなく、学業面にも力を入れており、難関大学への進学実績も毎年コンスタントに出しています」（50代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「偏差値が65と、県内私立でもトップクラスで、国公立大学や医学部医学科への合格者を多数輩出しているから」（50代男性／東京都）、「部活動に力を入れていて、学業だけではない様々なことを学んでいそうなので」（30代女性／神奈川県）、「有名大学への進学、スポーツ分野で活躍する人が多いから」（40代男性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：鳥取城北高等学校／39票鳥取城北高等学校は、全国規模の大会で活躍する部活動と確かな学力指導を兼ね備えた学校です。特進コースや専門コースなど多様な進路選択をサポートする環境が整い、生徒の主体性を引き出す教育方針が特徴です。地元だけでなく県外からも入学者が集まり、多様なバックグラウンドを持つ生徒同士が互いを高め合う場となっています。地域社会との連携も深く、幅広い分野で優秀な人材を輩出しています。
1位：米子北斗高等学校／54票米子北斗高等学校は、進学・就職の両面で成果を上げる鳥取県内屈指の進学校です。進学希望者には難関大学合格を目指す徹底した学習指導を、スポーツや文化活動に励む生徒には環境を最大限に生かす支援を行うなど、一人ひとりの適性を伸ばす教育が魅力です。特に面倒見の良さと生活指導の丁寧さには定評があり、学力・人格ともに優れた卒業生を多く送り出しています。
