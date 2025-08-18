Perfume¡¢¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤ÎÊª¸ì¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×MV¸ø³«
Perfume¤¬¡¢ËÜÆü18Æü¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤ÎÁ´¶Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Perfume½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹Á°ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥«¥¥â¥È¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¤é¤ì¤¿ÃÏµå¤ÎÃæ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥ß¡¼¤¿¤Á¤¬²£¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÏµåËÉ±Ò·³¡ÖNEBULA¡×¤Î´´Éô¤Ç²Ê³Ø¼Ô¤Î¡È¥¥¥â¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿Perfume¤Î3¿Í¡È¥¢¥ä¥«¡Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ë¡É¡È¥æ¥«¡Ê¤«¤·¤æ¤«¡Ë¡É¡È¥¢¥ä¥Î¡Ê¤Î¤Ã¤Á¡Ë¡É¤¬¡¢3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈPerfume¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÏµå¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÏµåËÉ±Ò·³¡ÖNEBULA¡×¡Ê¥Í¥Ó¥å¥é¡Ë¤È¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥ß¡¼¤ÈÀï¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹Á°ÊÓ¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖCosmic Treat¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ÇÁü²½¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯12·î28Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãPerfume 10th Tour ZOZ5 ¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É Episode 1¡ä¤Ç¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ËÜÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÁ°ÊÓ¡É¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤¹¤ë¡£
¡ÈÁ°ÊÓ¡É¤Î¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡ÖCosmic Treat¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡È¥«¥¥â¥È¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀµÂÎ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËPerfume¤Î3¿Í¤Ëµ¯¤³¤ëÊÑ²½¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëPerfume¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎPerfume3¿Í¤Îµ°À×¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ï¡¢º£Ç¯6·îÃæ½Ü¤Î2Æü´Ö¤Ë¹ç·×Ìó30»þ´Ö¤«¤±¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÁ°ºî¤Î¡ÖCosmic Treat¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë°ú¤Â³¤ÅÄÃæÍµ²ð´ÆÆÄ¤¬Ã´Åö¡£±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡È¿ÀÅÂ¡É¤òÌÏ¤·¤¿Âç·¿¥»¥Ã¥È¤òÁ°¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ÈÀï¤¦Perfume¡£º£ºî¤â3¿Í¤Î²ÚÎï¤Ê½Æ»«¤¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤À¡£
¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤Ï¡¢9·î17Æü(¿å)¤Ë½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¦¡ÉP.T.A.¡É ²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¤Î3·ÁÂÖ¤ÇCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Perfume¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢9·î22Æü¡¦23Æü¤ËÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ãPerfume ZO/Z5 Anniversary ¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É Episode TOKYO DOME¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù
2025Ç¯8·î18ÆüAM0»þ¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-add/Pre-save ¡§https://prfm.lnk.to/NRP2
2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://prfm.lnk.to/NR_Pt2
¢¡Àè¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®Ãæ¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¼çÂê²Î
ÇÛ¿®¡§https://prfm.lnk.to/meguru-pu
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
▶CD (Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ)
01 Cipher
02 ºÆµ¯Æ°À¤³¦
03 ¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî NTT¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³Ú¶Ê¡Ë
04 ¥½¡¼¥é¡¦¥¦¥£¥ó¥É ¡Ê¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ù¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡Ë
05 Virtual Fantasy
06 Teenage Dreams
07 Human Factory - ÅÅÂ¤¿Í´Ö - ¡Ê±Ç²è¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡×¼çÂê²Î¡Ë
08 Moon ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡×¼çÂê²Î¡Ë
09 exit
10 ½ä¥ë¡¼¥× ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¼çÂê²Î¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray¡ËUPCP-9040 / ¡ï6,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊDVD¡ËUPCP-9041 / ¡ï5,940¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»ÅÍÍ¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯/¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹/¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦CD¡ÜÆÃÅµDisc¡Ê1Blu-ray¡Ë+¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥Ð¥Ã¥¸¸åÊÓVer.¡Ë
¡¦ÆÃÅµDISC¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Perfume View
Â¾
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡¡UPCP-1011 / ¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦CD¤Î¤ß
¡û¡ÈP.T.A.¡É²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray¡ËPROJ-1935 / ¡ï7,920¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊDVD¡ËPROJ-1936 / ¡ï7,370¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»ÅÍÍ¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯/¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹/¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦CD¡ÜÆÃÅµDisc¡Ê1Blu-ray¡Ë+¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥Ð¥Ã¥¸¸åÊÓVer.¡Ë
¡¦ÆÃÅµDISC¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Perfume¤È¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤«¤ë¤¿ ¡½¾å¤Î¶ç¡½¡Ú¸Ä¿ÍÀï¡Û¡¡
¢¨¡ÈP.T.A.¡É²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡¦Perfume¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î¤ß¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Ï¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤È¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡ÖWORLD P.T.A.¡×²ñ°÷¤Ï¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¡Ë¡£
¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆÃÅµDisc¤ÎÆâÍÆ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Í½ÌóÆÃÅµ
¡Ö¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ ¡×¤Î¡Ö¡ÈP.T.A.¡É²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¡×¡¢¡Ö½é²ó¸ÂÄêÈ×¡×¡¢¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷³«»Ï Ëè½µ¿åÍË¤è¤ë10:00¡Á11¡§00
¢¡½Ð±é¼Ô
áÄ¿¿¤¢¤ß¡¡¸¶ºÚÇµ²Ú¡¡ã·Æ£½á¡¡Æ£¸¶ÂçÍ´
»³»þÁï¿¿¡¡ÂçÀ¾Íø¶õ¡¡Íòè½ºÚ¡¡ºä¸µ°¦ÅÐ¡¡¹âÂ¼²Â°Î¿Í¡¡µÌÍ¥µ±
¡¿ÀÐÀîÍëÂ¢¡¡À¥⼾¶×Éö¡¡¹â¶¶Í¤ÂçÏ¯¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¿Æ£»Þ´îµ±¡¡ÂçÍ§°ìÀ¸¡¡¼¿»³Âó¼Â
Í×½á¡¿ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¡¹â¶¶ÅØ¡¡ÇÈ²¬°ì´î¡¿¹âÅèÀ¯¹¨¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡ÊÆÃÊÌ½Ð±é¡Ë
ÆâÅÄÍµª¡ÊÆÃÊÌ½Ð±é¡Ë¡¿¾åÇòÀÐË¨²»
¡Ú¹À¥¤¹¤º¡¡ÌîÂ¼¼þÊ¿¡¡ÌðËÜÍªÇÏ¡¡¿¹±ÊÍª´õ¡¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¡Í¥´õÈþÀÄ¡Û
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó
¸¶ºî¡§Ëö¼¡Í³µª¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ÖBE¡¦LOVE¡×½êºÜ¡Ë
¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡§¾®ÀôÆÁ¹¨
´ÆÆÄ¡§Æ£ÅÄÄ¾ºÈ¡¦ËÜÅÄÂç²ð¡¦¾¾ËÜÀé¾½¡¦µÈÅÄÏÂ¹°
µÓËÜ¡§¾®ºä»ÖÊõ¡¦ËÜÅÄÂç²ð¡¦¾¾ËÜÀé¾½¡¦¶â»ÒÎë¹¬
µÓËÜ¶¨ÎÏ¡§¥â¥Î¥¬¥¿¥ê¥é¥Ü
²»³Ú¡§²£»³¹î
¼çÂê²Î¡§Perfume¡Ø½ä¥ë¡¼¥×¡Ù ¡ÊUNIVERSAL MUSIC LLC¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ºç¸¶¿¿Í³»Ò¡¦ÁãÎ©¶³Ê¿¡¦ÃæÂ¼·°¡¦Ê¿ÅÄ¸÷°ì
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ËÌÅçÄ¾ÌÀ
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
À©ºî¶¨ÎÏ¡§ROBOT¡¦¥¦¥¤¥ó¥º¥â¡¼¥á¥ó¥È
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡¦SNS
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡¡¡https://www.ntv.co.jp/chihayafuru-meguri/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡¡¡¡https://x.com/chihaya_koshiki¡Ê@chihaya_koshiki¡Ë
ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡¡¡¡https://www.instagram.com/chihaya_koshiki/ ¡Ê¡÷chihaya_koshiki¡Ë
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡¡¡¡https://www.tiktok.com/@chihaya_koshiki ¡Ê¡÷chihaya_koshiki¡Ë
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡¡#¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë
◾️¡ãPerfume ZO/Z5 Anniversary ¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É Episode TOKYO DOME¡ä
2025Ç¯
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë³«¾ì 16:30/³«±é 18:30
9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë³«¾ì 15:00/³«±é 17:00
[²ñ¾ì]Åìµþ¥É¡¼¥à
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.perfume-web.jp/20¡ß25-anniversary/tokyodome/
