【マンガ88円均一】『生徒会にも穴はある！』『波うららかに、めおと日和』など人気作品がお得に読める！【Amazon Kindleセール】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社作品が88円でお得に楽しめるサマーセールが開催中！このセールでは、『生徒会にも穴はある！』『波うららかに、めおと日和』など幅広いジャンルの中から大人気作品も多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■生徒会にも穴はある！
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
生徒会にも穴はある！（１）
この生徒会の面子ときたら、あほの子だったり、恐ろしかったり、むっつりだったり、ちょっと変! でも、それがなんだか、妙に可愛く思える今日この頃……。ちょっぴり天才なむちまろが描く、世界一キュートでえっちな日常4コマ!
ここは町はずれの進学校。文学青年・水之江梅は、留年回避のため、生徒会の役員となることに! しかし、そこの面子ときたら、あほの子だったり、むっつりだったり、何やらヘンな人揃い――!? 生徒会の個性豊かな仲間と紡ぐ、不思議な仲良し学校生活、はじまりです♪
■波うららかに、めおと日和
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
波うららかに、めおと日和（１）
昭和11年、春。20歳のなつ美の元に帝国海軍に勤める瀧昌との縁談が舞い込む――。突然始まった、海軍の旦那さんとの結婚生活。家のことはもちろん男女のことにも(かなり)不慣れな二人の、ピュア度MAXな夫婦生活が始まる!潮風が吹けば、あなたのことを思い出す。戦前日本で暮らす夫婦の、春夏秋冬、つつましくも優しい日々の物語
■追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜（１）
魔力を使い武器や防具を強化する強化魔術師レインは、ある日ギルド内の全ての武器防具が十分強くなったという理由で所属ギルドから追放されてしまう。あまりの理不尽な仕打ちに、レインはこれまで強化していた魔力を返してもらうことにした。これまで様々な装備に付与してきた膨大な魔力。とりあえず適当な銅の剣に付与したら、強化ポイント＋１００００のチート装備が誕生してしまい！？戦闘経験ゼロの魔術師が、どんなものでもチート装備にできる魔法で新たな冒険者ライフを気ままに生きることに！！
■ふたりソロキャンプ
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
ふたりソロキャンプ（１）
オレは樹乃倉厳。34歳。趣味はキャンプ。独りで野営する生粋のソロキャンパー。車はいらない。電車を乗り継ぎ、最後はバスで山に入る。自然を愛してる、火を木を水を土を。それと同等に孤独な自分の生き方を愛している―――。…な俺が！ ひょんなことから草野雫20歳という小娘に出会い、ふたりでソロキャンプをするはめに！
■ＭＦゴースト
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
MFゴースト（１）
西暦202X年。車の自動運転が普及した日本。そんな時代に、公道の自動車レースが開催されていた。世界中で人気を集めるレースの名はMFG。ポルシェ、フェラーリ、ランボルギーニなど最速を誇るマシンが次々に参戦していた。一方、イギリスのレーシングスクールを卒業したドライバー、カナタ・リヴィントンは、ある目的を果たすため日本に帰国するのであった。新公道最速伝説、ここに開幕！
※本ページで紹介する情報は、2025年8月18日12時現在のものです。
