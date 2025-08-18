moon dropの新曲「ブルーフィッシュ」が、8月20日（水）より配信リリースされることが決定した。

「ブルーフィッシュ」は9月5日（金）より全国公開される映画『アオショー！』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、映画で描かれる瑞々しくもかけがえのない青春の日々を想起させる純度100%のポップロック・ラブソング。ピアノとストリングスをベースにしたバンドサウンドが映画の主⼈公である飯⽥悉平（RAN）の波島沫乃（⼭川ひろみ）に対する恋⼼を描いている。

▲「ブルーフィッシュ」ジャケット

今作はキーボーディストのSUNNY氏をプロデューサーとして迎え、アートワークは美人画アーティストむらまつちひろ氏による描き下ろしとなった。

また、本日8月18日（月）よりPre Add/Pre Save/ライブラリ追加キャンペーンがスタート。参加者全員に限定壁紙がプレゼントされる。また、リリース日である8月20日（水）からはSNSシェアキャンペーンがスタートすることも合わせて発表された。こちらはアートワークを使用したスマホサイズステッカーが抽選で当たるとのこと。

moon dropは10月3日(金)より対バンツアー＜ゆびきりラブストーリー＞がスタートし、ファイナル公演として12月24日(水)にLINE CUBE SHIBUYAにて＜ゆびきりラブストーリー FINAL Christmas ONEMAN LIVE＞を開催する。12月24日公演限定で、当日来場された方にはメンバー全員の直筆サイン入りクリスマスカードがプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトにて。

◆ ◆ ◆

■映画『アオショー！』キャストコメント

■RAN （MAZZEL）（飯田悉平役）コメント

イントロから伝わる清涼感が青春のひとときを思い出させ、淡い恋心を書いた歌詞がストレートに心に届く、主人公(悉平)の青く真っ直ぐな心を感じることができる楽曲です。

作中で聴くものと楽曲単体で聴くもので、全く別の受け取り方ができ、moon dropさんの感性から生まれたもうひとつのアオショーを楽しませていただきました。

■山川ひろみ（波島沫乃役）コメント

映画「アオショー！」にピッタリな、夏の海に思いっきり飛び込んだ爽快感と、ひんやりした炭酸水を飲んでいるようなしゅわしゅわ感のある、涼しくなれる夏ソングです。

まっすぐな青春に胸が熱くなります。沫乃に聴かせてあげたいです。

「アオショー！」の世界が、moon dropさん、そしてこの主題歌の力で、何倍も素敵になりました。映画とともに、ブルーフィッシュをたくさんの人に聴いていただけますように！

◆ ◆ ◆

Digital Single「ブルーフィッシュ」

2025年8月20日(水)配信リリース

https://moondrop.lnk.to/BlueFish ・moon drop楽曲配信情報

https://moondrop.lnk.to/music

映画『アオショー！』

9月5日(金) TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開 <キャスト>

RAN (MAZZEL) 山川ひろみ

小山慶一郎(特別出演)

飯島寛騎 小泉光咲(原因は自分にある。) 三浦獠太 福崎那由他 大川泰雅

堤下敦 (インパルス) 田畑智子 徳重聡 渡辺いっけい 川上麻衣子 佐野史郎 ほか 監督:山口 喬司 配給:ギグリーボックス 2025年度作品

Ⓒ2025映画『アオショー！』製作委員会 ＜あらすじ＞

東京を離れ、母と二人、離島・へと移り住んできた高校生・(RAN)。

島で唯一の高校「折後島高等学校(通称:)」に転入した彼は、慣れない暮らしに戸惑いながらも、ちょっと気になる女の子・(山川ひろみ)や、素直でまっすぐなクラスメイトたちとの出会いをきっかけに、少しずつ心をひらいていく。

「みんなで歌でも歌ったらどうかな？」 本土にある「(通称:)」との統廃合を前に、折高と本土校の”歌の交流会”が開かれることに。

合唱コンクールの強豪校である采高の部長、(小山慶一郎)は、彼らを鮮やかな歌声で迎え入れるのだった。

「トロフィーと友達、どっちが欲しい？」未成熟な優しさと甘えから、つい大切な人たちにぶつかってしまい、心のすれ違いを生んでしまう--。

友情も、恋も、歌も-- まっすぐには進まないからこそ、ひとつひとつの瞬間がかけがえない。

静かな時間が息づく離島で紡がれる、青春のハーモニー。 その歌声は、あなたに届き、そして心と心をつないでいく-。

moon drop対バンツアー＜ゆびきりラブストーリー＞

2025年

10月3日（金）松阪 M’AXA 開場18:00/開演18:30

10月5日（日）名古屋 ダイアモンドホール 開場17:00/開演18:00

10月10日（金）仙台 darwin 開場18:00/開演18:30

10月11日（土）盛岡 CLUB CHANGE WAVE 開場17:30/開演18:00

10月18日（土）松山 WStudioRED 開場17:30/開演18:00

10月19日（日）高松 DIME 開場17:30/開演18:00

10月26日（日）浜松 LiveHouse浜松窓枠 開場17:30/開演18:00

10月29日（水）埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 開場18:00/開演18:30

11月1日（土）石川 金沢AZ 開場17:30/開演18:00

11月2日（日）福井CHOP 開場17:30/開演18:00

11月3日（月・祝）新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE 開場17:30/開演18:00

11月8日（土）大阪 なんばhatch 開場17:00/開演18:00

11月15日（土）茨城 水戸ライトハウス 開場17:30/開演18:00

11月20日（木）札幌 PENNY LANE24 開場18:00/開演18:30

11月22日（土）帯広 MEGA STONE 開場17:30/開演18:00

11月27日（木）米子 AZTiC laughs 開場17:45/開演18:30

11月29日（土）岡⼭ YEBISU YA PRO 開場17:15/開演18:00

11月30日（日）広島 LIVE VANQUISH 開場17:15/開演18:00

12月5日（金）福岡 DRUM LOGOS 開場17:45/開演18:30

12月7日（日）熊本 Be-9 V1 開場17:15/開演18:00

12月12日（金）京都 KYOTOMUSE 開場18:00/開演18:30

12月13日（土）神戸 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎 開場17:30/開演18:00

＊全公演対バンLIVE＊ ◆チケット情報

価格 スタンディング（整理番号付き）前売り \4,700（税込）／当日券 未定 ＊ドリンク代別 ＊未就学児入場不可

ワンマンライブ＜ゆびきりラブストーリー FINAL Christmas ONEMAN LIVE＞

2025年12月24日(水)LINE CUBE SHIBUYA

開場17:30/開演18:30

【価格】全席指定 \5,500(税込) 【詳細】https://moondrop-official.com/news/detail/44948

関連リンク