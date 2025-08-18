¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡õÀ®ÅÄÎ¿¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡È¾·³&¥µ¥¯¥é¡É¤È¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤ÈÀ®ÅÄÎ¿¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½Ð±éÃæ¤ÎTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£»£±Æ¤Î¶õ¤»þ´Ö¤Ë¡È¾·³¤È¥µ¥¯¥é¡É¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡È¾·³¡É¤È¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡õÀ®ÅÄÎ¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¶¸¶²ÌÌí±é¤¸¤ë°¦¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¥¯¡¼¥ë¤ÊÊÛ¸î»Î¡¦°¦»Ò¤È¡¢À®ÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÆ°Êª¤·¤«°¦¤»¤Ê¤¤¤³¤¸¤é¤»½Ã°å¡¦²÷¤Î¡È°¦¸¤¡ÉÆ±»Î¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤È¤Ê¤ëÌõ¥¢¥ê¤Î´Ú¹ñ¿Í¸æÁâ»Ê¡¦¥½¥Ï¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤È2É¤¤ÎÍí¤ß¤¬ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¾·³¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤ò¤Þ¤Í¤ÆÉú¤»¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤ò¤¹¤ë¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤ÎÉ¡¤ò¤Ê¤á¤ë¾·³¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¾·³¤ËÀ®ÅÄ¤¬¾Ð´é¤Ç¡Ö¤ï¤ï¤ï¤ï¥ï¥ó!!!¡×¤ÈÌÄ¤À¼¤ò¤Þ¤Í¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤¡¢¼þ°Ï¤«¤é¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢»£±Æ³°¤Ç¤â2É¤¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¡Á¡¡¥Ê¥È¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¤¥Ì¤¯¤ó¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö¾·³¤ÏÎ¿¤µ¤ó¤Ë¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
