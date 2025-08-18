俳優の坂上忍（58）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」に代打MCとして生出演。負傷していることを打ち明ける場面があった。

この日はMCの「ハライチ」澤部佑が夏休みのため、坂上は代打MCとして登場した。

「あの時ギリギリだった話」が話題となると、坂上は「でもねえ、そんなことで言ったらね、ギリギリなのね、申し訳ないですけど、僕今凄くギリギリなんですよ」と切り出した。

続けて「うちのマネジャーも知らないんですけど、3日前にロケで現場行って、駐車場から現場歩く時に、車のストッパーあるじゃないですか、あれに気付かなくて、つまづいてこけたんですよ」と明かした。

「それでこっちの左肩、今脱臼骨折してるんですよ」とぶっちゃけ、スタジオは騒然。「だから、俺もう正直帰りたいんですよ」と淡々と語った。

腕は「上がんない」と話したが「剥離（骨折）だからね。ここは動くんだけれども」と左手の指を動かしてみせ、「上げるのと、これができないんだよね、ひねるのが」と説明した。

さらに「普段汗かかないんだけど、すげえ今びっしょりかいてるわけ。だから俺今、なんで『ぽかぽか』でこんなにぎりぎりで頑張ってるのかよく分かんないんだよ」とぼやいてみせた。

MCの「ハライチ」岩井勇気は「本当のやつはやめてくださいよ。本当のやつは。心配になっちゃうから」とツッコミを入れた。

坂上は放送後、自身のブログで「はい、左肩ですが.....。脱臼＆剥離骨折です。いや〜、参りましたね。今週、手術ができる病院で改めて診察して頂いて.....。の、後日手術かとおもわれます」などと現状を告白。

また「病院で、一応固定する用具は頂いたのですが.....。それをして、仕事はできませんし.....」「ただ、腕を上げたり肩を回すような動きをすると.....激痛！半端ない、痛み」などと記した。