お盆に合わせきのうまで連休だった人も多いのではないでしょうか。みなさんどのようなお盆休みを過ごしたのでしょうか。

【写真を見る】「良い休みにできたかなと」特別な夏を過ごす人も...！ 今年の夏の思い出をインタビュー！（山形）

大塚美咲アナウンサー「まだまだ暑い日が続きますが、お盆休みが終わり、きょうから仕事という方も多いのではないしょうか。みなさんに、今年の夏の思い出を聞きました」

道の駅天童温泉の広場には、まだまだ夏を楽しむ家族連れの姿がありました。

子どもたち「水遊び。楽しい、気持ちよくて。（Ｑ：宿題はもう終わった？）まだある！（Ｑ：あとどれくらい残ってる？）考えてないからわからない！」

子ども連れ（福島県から）「（南陽市の）熊野大社に興味があって、行ってから蔵王に行きました。風鈴がすごくきれいで、お願い事もできたのでよかったです。お休みは明日まで。（仕事に）行きたくないですね」

親子連れ「新潟の水族館に行ってきました。楽しかったよね。お魚をいっぱい見てきました。この休みで、ずっと子ども一緒にいたんですけど、大変な時もあるけれど、なかなか日頃触れ合えない分、良い休みにできたかなと」

■特別な夏

中には、特別な夏を過ごす２人の姿も…！

夫婦「９月に式を挙げさせていただきます」「（結婚式の）準備で結構忙しくしていました」「今の前撮りが（夏の）思い出です」

みなさんそれぞれにとって大切な夏の思い出ができたようです。