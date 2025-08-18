Petit Brabancon¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ãCROSS COUNTER -02-¡ä¤ÎÂçºå¸ø±é¤ËSable Hills
Petit Brabancon¤Ë¤è¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ãCROSS COUNTER -02-¡ä¤¬9·î5Æü¤ÎÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¸ø±é¤è¤ê³«Ëë¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçºå¸ø±é¤ËSable Hills¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÂÐ¥Ð¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ãCROSS COUNTER -02-¡ä¤ÏÅìÌ¾ºå2¸ø±é¤º¤Ä¡¢³ÆÃÏ1¸ø±é¤ÏÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£Åìµþ¸ø±é¤È¤Ê¤ë9·î5Æü¤ÎÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Î¥²¥¹¥È¤ËÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡¢9·î14Æü¤ÎÌ¾¸Å²° THE BOTTOM LINE¤Î¥²¥¹¥È¤ËSiM¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢9·î21Æü¤ÎÂçºå GORILLA HALL OSAKA¸ø±é¤ÏCrossfaith¤Î½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆSable Hills¤¬ÄÉ²Ã·èÄê¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢³Æ¸ø±é¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ãCROSS COUNTER -02-¡ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¾¥ó¥Ó¸¤¤ò4É¤ÇÛÃÖ¡£¥¾¥ó¥Ó¸¤¤Î¼ó¸µ¤Ë¤¢¤ë¥É¥Ã¥°¥¿¥°¤Ë¤Ï¡ÈPetit Brabancon¡É ¡ÈÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡É ¡ÈSiM¡É ¡ÈSable Hills¡É¤Î¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Petit Brabancon¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Õ¥Ó¡È¥¬¥Ö¥ê¥¬¥Ö¥ê¡É¤ÎÂè3ÃÆ¥«¥é¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¡ÈIZUMONSTER¡É¤È¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥«¥é¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï18,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î5Æü¤Î¥é¥¤¥ô½ª±é¸å¤«¤é9·î28Æü21:59¤Þ¤Ç¡£ÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤ÆÃêÁª±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëQR¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤òÇÛÉÛÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡
¢£ÂÐ¥Ð¥ó´Þ¤à¥é¥¤¥ô¥·¥ê¡¼¥º¡ãPetit Brabancon CROSS COUNTER -02-¡ä
¢§2025Ç¯
¡ÚÅìµþ¡Û
9·î05Æü(¶â)¡¡Zepp DiverCity(TOKYO)
open18:00 / start19:00
¢¨Guest¡§ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
9·î13Æü(ÅÚ)¡¡Ì¾¸Å²° THE BOTTOM LINE
open16:45 / start17:30
¢¨Petit Brabancon Only
9·î14Æü(Æü)¡¡Ì¾¸Å²° THE BOTTOM LINE
open16:45 / start17:30
¢¨Guest¡§SiM
¡ÚÂçºå¡Û
9·î20Æü(ÅÚ)¡¡GORILLA HALL OSAKA
open 16:45 / start 17:30
¢¨Petit Brabancon Only
9·î21Æü(Æü)¡¡GORILLA HALL OSAKA
open 16:45 / start 17:30
¢¨Guest¡§Sable Hills
¡ÚÅìµþ¡Û
9·î25Æü(ÌÚ)¡¡Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
¢¨Petit Brabancon Only
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§6,500±ß
¡¡¢¨ÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¦DÂåÊÌ
°ìÈÌ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥ÄÉÕ)¡§10,000±ß
¡¡¢¨ÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¦DÂåÊÌ
U-30¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§5,000±ß
¡¡¢¨ÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¦DÂåÊÌ
¡¡¢¨U-30¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂÐ¥Ð¥ó¸ø±é¤Î¤ß
°ìÈÌÈ¯Çä¡§https://eplus.jp/pb/
¡¡¢¨9·î21Æü(Æü)¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ï¡¢8·î19Æü(²Ð)10:00¤è¤êÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯ÇäºÆ³«
¡¡
¢£¡ãPetit Brabancon ¡ÈCROSS COUNTER -02-¡É¡ä¸ø±é¥°¥Ã¥º
MAVERICK STORE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¼õÉÕÃæ
https://www.maverick-stores.com/petit-brabancon/cross-counter-02-merch
¢¨2025Ç¯8·î25Æü(·î) 23:59¤Þ¤Ç¤Ë¤´Æþ¶â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢9·î2Æü(²Ð) ¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£2025Ç¯8·î26Æü(²Ð)°Ê¹ß¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï½ç¼¡È¯Á÷¡£
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Petit Brabancon ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Petit Brabancon ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡Petit Brabancon ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Petit Brabancon ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡Petit Brabancon ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±« ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SiM ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Sable Hills ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È