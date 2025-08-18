昨今、ますます人気の〈日本ワイン〉。その生まれの地であるワイナリーはなにせ国内なので、小旅行感覚で足を運ぶことも可能。今回は、山形のワイナリーを見学してきました。美しく広がる畑の眺望を愛でながらワインを味わえば、きっともっとワインを好きになりますよ。

東北の涼しい気候と澄んだ空気が育んだ銘醸ワイン『タケダワイナリー』＠山形

山形県上山（かみのやま）市はブドウの里。この地で1920年に開園した『タケダワイナリー』は、いち早くヨーロッパ品種に取り組むなど、日本ワインの歴史に名を残す名門だ。

「ドメイヌ・タケダ ブラッククイーン古木」4950円、「タケダワイナリー ブラン」1980円、発泡の「タケダワイナリー サン・スフル白2024」2640円

『タケダワイナリー』左から「ドメイヌ・タケダ ブラッククイーン古木」4950円、「タケダワイナリー ブラン」1980円、発泡の「タケダワイナリー サン・スフル白2024」2640円

見学ツアーはショップの隣にある畑からスタートする。ちょうど醸造所を見下ろす山側のブドウ畑から気持ちの良い風が吹いていた。減農薬、除草剤や化学肥料は使わないという畑は下草に覆われている。

『タケダワイナリー』自社畑は東京ドーム2.5個分。南向きの斜面はブドウ栽培に最適だ

「自然のサイクルを生かして栽培しています」という解説通り、確かに小さな生き物が多く、生命力に満ちている。ここではブドウの木の仕立て方の違いや、育てている品種などを説明してくれた。

代々ワインを手がけて5代目

次は収穫したブドウを集める作業場へ。この時期は稼働していなかったが、ここでワイン造りの工程の説明がある。8月には一番早いデラウエアの収穫が始まるというから、収穫時期に来れば、より臨場感がありそうだ。この後はワイン造りの工程に沿って、地下カーヴから瓶詰作業場までぐるりと敷地内を一周した。

『タケダワイナリー』2024年機械を刷新したというピカピカの瓶詰作業場

ワイナリーの作業は季節で変わるので、見学内容もそれぞれ違う。シーズンオフの土曜日は、醸造や栽培のスタッフがガイドを担当し、ワイン造りの深い話が様々に飛び出すというからそちらも捨てがたい。

『タケダワイナリー』地下のカーヴは夏でも天然で平均気温15℃と涼しい

ツアーの後は無料テイスティングを味わって表に出た。仰ぎ見る蔵王は美しく、今飲んだワインは、こういう場所で生まれ育ったのか。そう思うと、いっそうここのワインを好きになった。

『タケダワイナリー』代表取締役社長 兼 栽培醸造責任者 岸平典子さん

代表取締役社長・栽培醸造責任者：岸平典子さん「代々ワインを手がけて私で5代目になります。土造りから始め、良いブドウを育てることを基本に、開園以来ずっと自社畑と山形県産のブドウにこだわり、この地に根差したワインを造っています」

『タケダワイナリー』

［施設名］『タケダワイナリー』

［住所］山形県上山市四ツ谷2-6-1

［電話］023‐672-0040

［営業時間］10時〜12時、13時〜17時

［休日］4月1日〜11月30日は日、12月1日〜3月31日は土・日・祝、8月13日〜16日、12月29日〜1月4日

［交通］JR奥羽本線かみのやま温泉駅からタクシー利用で約5分

・ワイナリーガイドツアー／約30分コース（試飲あり）、受付10時〜11時半、13時〜16時半、無料※予約1名より、空いていれば当日受付可。詳細はhpを参照。

［HP］https://takeda-wine.co.jp/

HPはこちらから

上山の中心地にあるスタンド併設の町中ワイナリー『DROP』＠山形

『DROP』があるのは温泉街の中心地。国内外で経験を積んだ出来さんが営む小さなワイナリーだ。オープンして2年とまだ新しいけれど、確かな技術から生まれる、ピュアなワインへの注目度は高い。

『DROP』カウンターの後ろ、ガラス戸の向こうに醸造所がチラリと見える

醸造所は見学不可だが、代わりに週末だけワインスタンドを開く。造り手自ら注いでくれる自社ワインのほか、ソムリエ経験もある出来さんが選ぶ国内外のワインも楽しめる。

「僕の勉強のために飲みたいワインを開けているところもあって、それをシェアしている感じです」と笑う。

「ドロップ ブルジョヌモン2023」、「ドロップ メゾン ルージュ2023」

『DROP』左から、春をイメージしたデラウエアのオレンジワイン「ドロップ ブルジョヌモン2023」、親しみのあるテーブルワイン「ドロップ メゾン ルージュ2023」

ワイナリーが多いこの町に、ワインで交流できる場を作りたい。そんな思いで、忙しい畑仕事の合間に、出来さんはスタンドに立つ。見学はできなくとも、何より造り手を目の前に、その手からなるワインを味わい、語らえるのは、なかなかに貴重。その幸運を逃さずに体験してほしい。

『DROP』代表・醸造責任者 出来正光さん

代表・醸造責任者：出来正光さん「上級、中級、カジュアルという3つのカテゴリーでワインを造っています。生産量が少ないので、なかなか飲んでもらえる機会は少ないかもしれませんが、ぜひ上山のワインスタンドへ飲みに来てください」

『DROP』温泉街のアーケードを入ってすぐの好立地

［施設名］『DROP』

［住所］山形県上山市沢丁2-17

［電話］非公開

［営業時間］金：19時〜22時、土は16時〜

［休日］不定休※SNSで要確認

［交通］JR奥羽線かみのやま温泉駅から徒歩約12分

・ワイナリーガイドツアー／なし※ボトルの販売あり

［HP］https://www.instagram.com/winestand_drop/

HPはこちらから

温泉だけじゃない！ワインでも沸く町・かみのやま…地元から全国まで注目のワイナリーがワインの街に集合！

かみのやま温泉で毎年行われる、国内最大級のワインイベント『山形ワインバル』が2025年5月に開催された。10回目を迎えた今年は、全国から57のワイナリー、フード屋台が参加。上山城を取り巻くように置かれた城下に広がる会場は空間があるので、来場者は多くてもギュウギュウ詰めにならないのがいい。

『山形ワインバル』会場からは緑の向こうに蔵王が望める

5つに分かれた会場のうち、まずは麓にある会場から参戦。

地元老舗『タケダワイナリー』の代表・岸平典子さんにやさしいスパークリングを注いでもらってスタートを切った。50以上もワイナリーが集まるので、すべてを回るのはとても無理。そこで今回は、上山市から参加した11社を中心に攻めるという作戦を立てた。

『山形ワインカーヴ』カウンターでは常時12種類のグラスワインを有料で楽しめる。ボトルを買って飲むのも可能。グラス550円〜

まずは後継者のいないデラウエア畑を引き継いだという『ベルウッドヴィンヤード』、そして果樹園も営む『ウッディファーム＆ワイナリー』というベテラン勢。

『ベルウッドヴィンヤード』

『山形ワインバル』「ベルウッドヴィンヤード」の醸造責任者・鈴木智晃さん

フランスでの修業経験もあるという『アグリ・クール』と、ワイン用ブドウ農家が設立した『Nora』はまだ若いワイン事業者で、これからの活躍にも注目したい。

『アグリ・クール』

『山形ワインバル』「アグリ・クール」のブース

ほかにも『Voyage de YUUAI』や、町中ワイナリーの『DROP』などなど色々飲み比べてみると、同じ上山市で作るブドウなのに、どのワインも全く個性が違う！

『Voyage de YUUAI』

『山形ワインバル』「Voyage de YUUAI」

さらに上山市には今年もう1軒新規でワイナリーができるというから、期待は高まるばかりだ。

この『山形ワインバル』のワインが飲めて買えるところがあったら。という声から生まれたのが、かみのやま温泉駅すぐの、観光案内所内にある『山形ワインカーヴ』だ。『山形ワインバル』に出店するワイナリーのワインがいろいろグラスで飲めるほか、ボトルも販売。

『山形ワインカーヴ』観光案内所にあるテーブルに座って楽しんでもOK

なかでも市内にあるワイナリーの品揃えは充実している。地元を知るスタッフとの会話では、造り手の人柄など、品種や味に留まらない話も登場して盛り上がる。そんな会話をつまみに飲めば、山形のワインとの距離もグーンと近くなってくる。

『山形ワインカーヴ』

［施設名］『山形ワインカーヴ』

［住所］山形県上山市矢来1-2-1かみのやま温泉観光案内所内

［電話］023-672-0839（上山市観光物産協会）

［営業時間］9時半〜16時半（16時LO）

［休日］不定休

［交通］JR奥羽線かみのやま温泉駅から徒歩約1分

［HP］https://www.instagram.com/yamagatawinecave/

HPはこちらから

『山形ワインバル』

［イベント名］『山形ワインバル』

［詳細］https://www.yamagatawinebal.jp/

HPはこちらから

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

『おとなの週末』2025年7月号

※2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「【保存版】いま話題の “パン飲み”おすすめ店8選 パンとアルコールの相性をゆるりと楽しめる！」では、ただ飲めるパン屋ではなく、そのパンのおいしさを引き出す料理が秀逸とか、はたまたパンそのものがワインやビールをぐいっと引き寄せてしまうとか、そんな注目店をレポートしています。