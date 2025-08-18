明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は、16日にホームで川崎と対戦し1－1で引き分けました。



リーグ戦ワーストタイの6連敗中のアルビ。ホーム・ビッグスワンで、この夏に加入した新戦力6人が先発します。

前半7分、新加入のブーダ、モラエスとつないで最後は白井！



■柏から新加入 白井永地(29)

「チームとしていい流れでつないでコースを見る余裕もありましたし、しっかり流し込むだけだった。」



新戦力の見事な連携で欲しかった先制点を奪います。さらに12分、ゴール前に抜け出したブーダ！ここはファインセーブにあい、追加点とはなりません。



すると、アディショナルタイムでゴール左隅に決められ同点に追いつかれます。

後半もアルビの新戦力が躍動します。ブーダが個人技で持ち込んでシュート！38分には、右サイドから新加入の島村がクロスをあげますが、ここも決めきれず･･･。



1－1のまま試合終了。新戦力がチームに勢いをもたらし連敗脱出、そして2カ月ぶりの勝ち点を獲得しました。



■入江徹監督

「狙っていたものがうまくできた中で得点できて良い入りだったが、突き詰め切れていない点があったのでそこを修正していかなければいけない。」



次節は23日、ホームで鹿島と対戦します。