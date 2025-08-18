【映像】「駆除しないと来年作れない」スイカをくわえたクマ…FNNのカメラが撮影　学校にクマ侵入も　各地で被害・出没相次ぐ　猛暑が影響か

果樹園を歩く黒い影…野生のクマです。

地面にはいつくばって何かをむさぼり食べています。

宮城・登米市で17日に撮影された映像。

収穫直前だった複数の桃が食い荒らされました。

近隣住民：

困りますね。1人で作業できないですね、怖くて。

クマによる被害は北海道でも。

17日夜、FNNのカメラが北海道・江差町の畑で捉えた映像を見ると、1頭のクマがスイカをくわえています。

朝になって住民が目の当たりにしたのは、食い荒らされた約15個のスイカでした。

この畑では、17日の早朝にもクマによる同様の被害が確認されているため、住民は「このクマを駆除しないと来年（作物を）作れない」と話し、戸惑っていました。

一方、岩手・矢巾町で18日に撮影されたのは、クマが住宅の庭からメロンを持ち去る姿。

さらにこの約5時間前には、メロンがとられた町から車で50分ほど離れた滝沢市で、夏休み中の中学校にクマが侵入しました。

侵入の瞬間を捉えた防犯カメラ映像には、校舎の陰から現れたクマが玄関前をうろつく様子が映っています。

画面の左側では、クマの様子を確認する生徒の姿が。

さらに画面奥からは、2人の生徒が走って玄関に入っていきました。

駅伝の練習のため登校してきた生徒たちが助けを求めたのは、伊藤副校長でした。

一本木中学校・伊藤伸副校長：

生徒の安全を確保しなきゃいけなかったので、すぐ扉を閉めさせて「隠れていろ」という指示を出しました。「親グマもいるかな」というのを心配したので。

生徒の安全を確保後、伊藤副校長が現場に向かうと、クマが非常口から入ってきて、ちょうど駆けつけた伊藤副校長と目が合ったといいます。

目が合ったのは子グマほどの大きさで、校舎の外へ逃げていったということです。

残暑の中、各地で相次ぐクマの出没。

アジア動物医療研究センターのパンク町田センター長は、その理由について「クマの数が増えている」としたうえで、猛暑と餌の関係を「猛暑であったり、あるいは猛暑でなくても季節がいつもと極端に違う年には（クマの餌になる）シイの実やドングリなど堅果類の実なりが悪くなる。そうなると餌不足に陥り、さらに一頭当たりの活動範囲も広がる」と指摘します。