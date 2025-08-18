1時間ほどで道路が冠水しました。18日朝、新発田市で1時間60mmを超える非常に激しい雨が降りました。アンダーパスで車3台が水に浸かったほか、住宅にも被害が広がりました。



たたきつけるように激しく降る雨。午前6時半ごろ、新発田市で撮影された映像には道路が冠水している様子が記録されていました。



■新発田市民

「バケツをひっくり返したような雨、一瞬の短い時間で一気に水位が上がった、あっという間に。」



県が新発田市に設置している雨量計では、午前7時までの1時間に67mmを観測。住宅の被害は床上浸水が1棟、床下浸水が64棟確認されています。



新発田中央公園の近くにあるアンダーパスでは、車やトラックなど3台が水につかり動けなくなりました。70代の運転手が軽乗用車に取り残されましたが、警察官に救助され無事でした。



■現場近くの住民

「毎回雨が降ると、あのように水がたまる。6時前から雨がすごかった、あっという間に水が上がった。」



JRによりますと、この大雨で羽越本線と白新線が一時運転を見合わせ、約1万1000人に影響が出ました。