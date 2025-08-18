¡Úµð¿Í¡ÛµþËÜâÃ¤¬±¦Éª¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡¡ºòµ¨»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤â¡Äº£¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°
¡¡µð¿Í¡¦µþËÜâÃÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢£±£¸Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬µåÃÄ¤ò²ð¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Âà±¡¸å¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡µþËÜ¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç°ì·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï£°¡£¥Õ¥¡¡¼¥àÀ®ÀÓ¤Ï£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£°¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£¶¡¦£¶£µ¤ÈÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤È¤«°ì·³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ì·³¤Ë¤Ï£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£³¡¦£¶£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ÇØÈÖ¹æ£¹£¹¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¥×¥í£´Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯°ì·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£