¡Ú¤É¤¦¤Ê¤ëÁíºÛÁª¡Û¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Î¤ªËß¤ËÌ©Ãå¡¡¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Ë»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤ÏÎä¤á¤¿°Õ¸«¤â
¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¤«¤éÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«µÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃÏ¸µ¤«¤é¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¡ÈÎä¤á¤¿À¼¡É¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¡Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ë±«¤ÎÆü¤âÉ÷¤ÎÆü¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¸µ¤ò¶î¤±²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ç¤¹¡£
»Ù±ç¼Ô¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾®ÎÓ»á¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤Ð¤«¤ê¡£
»Ù±ç¼Ô
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊâ¤àÆ»¡£¤½¤ì¤È¡Ê¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ë·ÐºÑ¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢·ÐºÑ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ä¡×
¾®ÎÓ»á
¡Ö¹ñ²ñ¼ÁÌä¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÞÆâ¤Ç¿á¤¹Ó¤ì¤ë¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡£
»Ù±ç¼Ô
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤¬°ìÈÌ½îÌ±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð·ë¹½»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢²¿¤«¡ÊÁíÍý¤«¤é¡Ë¤ª¤í¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¼ÁÌä¤Ë¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂç¤¤ÊÁªµó¤Ç2²óÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âÃ¯¤«¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¾®ÎÓ»á¤¬À¯¼£²È¤ò»Ö¤·¤¿º¢¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¥Ô¥ê¿É¤ÇÈþÌ£¤¤¡×
ÌîÅÞ¤Î»þ¤Èº£¤Î¡ÖµÕÉ÷¡×¤Ë¤Ï¡È°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡É¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡ÖºÇ½é¡¢ÌîÅÞ¤Î¤È¤¤ÏÅÜ¤é¤ì¤¿¡£º£¡¢È¿±þ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø°¦¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÏÌµ´Ø¿´¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¸µ¤Î·ò¹¯¶µ¼¼¤ÇÂÎÁà¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¼Æ»³¾»É§¸µÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¡£Î¢¶âÌäÂê¤Î¡È¿Ì¸»ÃÏ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤È¤È¤â¤ËÃÎ¿Í¤ÎÊè»²¤ê¤Ø¡£¼Æ»³»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢À¯ºöÏÀÁè¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¼Æ»³¾»É§ ¸µÊ¸²ÊÂç¿Ã
¡Ö¡ÊÁíºÛÁª¤ò¡ËÁ°ÅÝ¤·¤ò¤·¤ÆÀÐÇËÁíºÛ¤â¡¢¤â¤·°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Á¤é¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀÁè¤òÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¤¿¤ÀÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÂà¿Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Î²òÌÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¼Æ»³¾»É§ ¸µÊ¸²ÊÂç¿Ã
¡Ö¡ÊQ.»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ÎÍ×°ø¤ËÎ¢¶âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡Ë¤½¤³¤Ï»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡Ê¤Î»²±¡Áª¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¤½¤Î¥¦¥§¥¤¥È¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤ÈÃë¿©¤ò¤È¤Ã¤¿¼Æ»³»á¡£Î¢¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ù±ç¼Ô
¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÈ¿¾Ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤½¤³¡ÊÎ¢¶âÌäÂê¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦È¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤½¤³¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤è¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
»Ù±ç¼Ô
¡Ö¶ßÀµ¤¹ÉôÊ¬¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡ÊÀÐÇËÁíÍý¤Ë¡Ë¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤¹¤ë¡×
»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¼Æ»³»á¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡¼Æ»³¾»É§ ¸µÊ¸²ÊÂç¿Ã
¡Öº£¤ÎÀ¯¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¼Â¹ÔÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÍ¤éµÄ°÷Ãç´Ö¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡×
¤¢¤¹¤«¤éÁíºÛÁª¤ÎµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¡£¤ªËß¤ËÍ¸¢¼Ô¤«¤é°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
