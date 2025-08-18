幻の鳥ヤイロチョウの貴重映像 生態系トラスト協会が撮影に成功【高知】
「幻の鳥」として知られるヤイロチョウの貴重な映像が8月17日に高知県四万十町で公開されました。
2025年6月に四万十町内で撮影された映像には「幻の鳥」といわれ、生態行動がほとんど知られていないヤイロチョウが羽を広げメスにアピールしている様子とみられる場面が映されていました
。
木の上にとまっているヤイロチョウの姿も。1羽の上にもう一羽が乗ろうとしてバランスを崩し、落下します。ヤイロチョウの交尾の直前を捉えた場面とみられ、これまでに撮影されたことのない貴重な映像です。
ヤイロチョウは日本で初めて1937年に宿毛市で発見されたのを機に高知県の鳥となり県の天然記念物に指定されています。梅雨の時期に日本に渡って子育てをし、秋になれば南の国に渡る鳥で、姿を見ることが難しい幻の鳥です。
中西さんなどによりますと、撮影に成功したヤイロチョウの動きは繁殖期の前半に見られるもので全国的にも珍しい映像ではないかということです。
■生態系トラスト協会 中村滝男さん
「これをもって今までのヤイロチョウの識別の常識が少し裏付けのあるものに変わってきて、また一歩進歩してくるかなと、もっともっとわからないこともあると思うが、それが一つ解明されたんだなと思う」
生態系トラスト協会では今後も調査・研究を続けヤイロチョウの魅力発信やヤイロチョウが住める環境を守っていきたいとしています。