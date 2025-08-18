8月後半になっても連日、熱中症警戒アラートが発表され、高知県内は危険な暑さが続いています。こうちeyeではシリーズ「熱中症対策」として、今回は車内の危険について考えます。



高知市北久保にあるJAF高知支部で車を取り巻く環境に詳しいJAF認定セーフティアドバイザーに車内の危険について聞きました。



■JAF認定セーフティアドバイザー 森勇人さん

「非常に晴れ間が続いているが、こういった晴れている時というのはエンジンを止めるとすぐに車内温度が高温になるので注意が必要」





では、車のどの部分が暑くなるのでしょうか。■森勇人さん「車内はもちろん熱くなるが、特に高温になるのがダッシュボードです。ここが70度ぐらいになる」JAFが行ったダッシュボードの熱さを示す実験。外気温30度以上の状況下でダッシュボードにクレヨンやライター、生卵などを置いて変化を見ました。実験開始から1時間で、生卵は白くなり始め、クレヨンは溶けています。さらに実験開始から4時間後にはライターの液体ガスが抜けていて非常に危険な状態となりました。このダッシュボードの暑さ対策として身近なアイテムがサンシェードです。しかし森さんは実際、車内の温度に直接的な影響は少ないと指摘します。■森勇人さん「サンシェードを使うとダッシュボード付近の温度は下がりはするが、ダッシュボード以外の部分車内全体でみると、そこまで大きく温度を抑制はできないので、やはり子供などを車内に残すと危険」JAFが行った車体の色や車内の暑さ対策による実験では、サンシェードをした車もエンジン停止から3時間後には車内が50度に達し、対策をしていない車とあまり差がないことが分かります。熱中症の危険性や暑さを示す指数「WBGT」はエアコン停止後すぐ上昇し、15分後には「危険」ゾーンとなることもわかっています。■森勇人さん「繰り返しになるが、真夏の車内温度は非常に高温になる。少しの間だからお子さんが寝てるからといった場合でも車から一緒に降りて行動してもらえたら」高知市では7月に保育園の駐車場で約10分間、車内にいた男児が軽い熱中症となる事案があり、また過去には全国で送迎バスに閉じ込められた子供が死亡する事件も起きました。猛暑の今、車内には特に注意が必要です。