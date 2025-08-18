カラフルな光に包まれ、音楽にのって泳ぐ。非日常のリゾート気分が楽しめる「ナイトプール」が、8月16日に高知県南国市の温泉施設に登場しました。



16日夜、南国市の「ながおか温泉」には夏休みを満喫しようと多くの家族連れが集まりました。プールは光と音に包まれ、子どもたちは大はしゃぎ。この「ナイトプール」は、訪れた人の思い出に残ってほしいと始まったイベントで、今年で3回目となります。





通常の照明を落としたプールでは、音楽を流しながらイルミネーションがきらめき、シャボン玉が舞い上がるなど幻想的な空間が広がります。安全のため、監視員を増やすなど体制も強化。■井上アナウンサー「イベント限定ルールとして、スイミングキャップなし、メイクのままOK、自撮りもOK」ながおか温泉は地下水を利用した水温31度の温かいプールで、大人も子どもも思い切り遊べます。■参加した家族「初めてなんですけど、すごく楽しい！」「夏休みにいい思い出になった」「暗くていつもと違うところが楽しい」「光ってきれい」■高校生「友達が見つけてくれたんでちょっと来てみた」「高知にあんまりないから、めちゃ新しい感じで楽しい」■近藤正人 支配人「夏の思い出になるような感じで自撮りもできるので、もちろん1人・カップル・家族連れでみなさんでワイワイと楽しんで欲しい」「ながおか温泉」のナイトプールは、8月23日にも開催されます。ながおか温泉ナイトプールは午後7時から9時まで。料金は大人1400円、子ども750円。