ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６８、伊７９ｂｐと縮小傾向落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.753
フランス 3.434（+68）
イタリア 3.538（+79）
スペイン 3.312（+56）
オランダ 2.924（+17）
ギリシャ 3.392（+64）
ポルトガル 3.145（+39）
ベルギー 3.277（+52）
オーストリア 3.066（+31）
アイルランド 2.994（+24）
フィンランド 3.129（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
