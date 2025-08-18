ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６８、伊７９ｂｐと縮小傾向落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.753
フランス　　　3.434（+68）
イタリア　　　3.538（+79）
スペイン　　　3.312（+56）
オランダ　　　2.924（+17）
ギリシャ　　　3.392（+64）
ポルトガル　　　3.145（+39）
ベルギー　　　3.277（+52）
オーストリア　3.066（+31）
アイルランド　2.994（+24）
フィンランド　3.129（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）