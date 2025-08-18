「ABEMA」オリジナルの恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』。

8月14日（木）に放送された第6話では、参加メンバーのキスシーンにスタジオMC陣が大興奮する場面があった。

©AbemaTV, Inc.

同番組は、“常夏の楽園”フィジーに集まった水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“Island PINK”と“Island BLUE”の2つの島にいるメンバーをシャッフルしていかなければならない」というルールのもと、島間を行き来しながら本能のままに恋愛していく恋愛リアリティーショーだ。

番組MCは前シーズンに引き続き、ニューヨークの屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよが続投。さらに今シーズンより、恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる鈴木福が新たに番組MCとして加入している。

◆「このリアクションめっちゃいい」

第6話では、朝のゲームに勝利したIsland BLUEチームにご褒美ルールが発動。

「1時間限定、1名のみIsland PINKに“密航”できる」という特別ルールのもと、美容師のりくが思いを寄せる元アイドルでダンサーのまいかを訪ねた。

©AbemaTV, Inc.

突如窓の外に現れたりくにまいかは驚き、スタジオの峯岸も「これキュンとするかも、王子様じゃん！」とコメント。2人は手をつなぎながら、限られた時間で濃密な会話を交わす。

りくが「全員と話した気持ちを聞きたい」と問いかけると、まいかは「他の人と話してみて、りくといるときの楽しさとは違う楽しさを感じた。でもやっぱり、りくが一番好きかも」と気持ちを伝える。

©AbemaTV, Inc.

りくも「俺も大好き」と応え、2人はハグ。さらに、「俺だけ見てて、ずっと」とりくがまっすぐに気持ちを伝え、キスへと発展した。

照れた表情のまいかに、屋敷は「うわ、このリアクションめっちゃいいよね」、峯岸は「燃えるわ、時間制」と熱くコメントしていた。